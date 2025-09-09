English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஷாலினிக்கு முன் அஜித் காதலித்த நடிகை.. அவரும் ரொம்ப பிரபலம்! யார் தெரியுமா?

Ajith Kumar ex-girlfriend: அஜித் குமார் முதலில் காதலித்த நடிகை யார்? அந்த காதல் ஏன் முடிவுக்கு வந்தது என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம். 

Ajith Kumar Next Movie: நடிகர் அஜித் குமார் அவரது மனைவி ஷாலினியை காதல் செய்துதான் திருமணம் செய்துக்கொண்டார். ஆனால் அவர் முதலில் ஒரு நடிகையை காதல் செய்திருக்கிறார். அந்த காதல் முடிவுக்கு வந்த பின்புதான் அவர் ஷாலினியை காதலித்து திருமணம் செய்திருக்கிறார். 
தமிழ் சினிமாவில் தவிர்க்க முடியாத ஓரு நடிகர் அஜித் குமார். இவர் 60க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களில் நடித்திருக்கும் நிலையில், அவருக்கென ஒரு தனி ரசிகர் பட்டாளமே இருக்கிறது. 

கடைசியாக அவரது நடிப்பில் குட் பேட் அக்லி திரைப்படம் வெளியானது. அப்படம் அவரது ரசிகர்கள் கொண்டாடும் விதமாக இருந்தது. இதையடுத்து மீண்டும் அவர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரனுடனேயே படம் பண்ண இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. 

தற்போதெல்லாம் அஜித் குமார் படம் நடிப்பதை காட்டிலும் கார் ரேஸ் மற்றும் அவரது குடும்பத்துடன் நேரம் கழிப்பதில்தான் அதிக ஆர்வம் காட்டி வருகிறார். அவர் அவரது குடும்பத்துடன் சேர்ந்து இருக்கும் புகைப்படம் அவ்வப்போது வெளியாகும். 

நடிகர் அஜித் குமார் தனது மனைவி ஷாலினியை காதலித்துதான் திருமணம் செய்துக்கொண்டார். ஆனால் அவர் முதலில் நடிகை ஹீராவைத்தான் காதல் செய்துள்ளார். ஆனால் அவர்களின் காதலுக்கு ஹீராவின் தாய் தடையாக இருந்தார் என்று கூறப்படுகிறது. 

இது தொடர்பாக அவர் அஜித்தே பழைய பேட்டி ஒன்றில் பேசி இருக்கிறார். அதில் அவர், "நாங்கள் ஒன்றாக வாழ்ந்தோம். எனக்கு அவரை பிடித்திருந்தது. ஆனால் இப்போது எல்லாம் மாறிவிட்டது. அவர் ஒரே நிலையில் இல்லை. சொல்லப்போனால் அவர் போதைக்கு அடிமையாகிவிட்டார்" என அஜித் குமார் கூறி இருந்தார். 

அஜித் குமார் ஹீராவுடன் காதல் கோட்டை, தொடரும் உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்திருக்கிறார். 

இதையடுத்துதான் நடிகர் அஜித் குமார் ஷாலினியுடன் காதல் வயப்பட்டு அவரை திருமணம் செய்துக்கொண்டார். தற்போது இவர்களுக்கு அனுஷ்கா என்ற மகளும், ஆத்விக் என்ற மகனும் உள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

