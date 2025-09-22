English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

மீண்டும் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் GBU! ராஜா பாடலுக்கு என்ன ஆச்சு?

GBU Is Back On Netflix With Changes: அஜித் குமார் நடித்த  Good Bad Ugly மீண்டும் Netflix-ல்! ஆனால் ரசிகர்களுக்கு ஒரு அதிர்ச்சி..ஒரு சில மாற்றங்களுடன் வெளியாகியுள்ளது. என்ன தெரியுமா?

GBU Is Back On Netflix With Changes: திரைப்படம் OTT-இல் இருந்து சில நாட்களுக்கு முன் அகற்றப்பட்டது, இசையமைப்பாளர் இளையராஜா-வால் கொடுக்கப்பட்ட வழக்கின் காரணமாக. புதிய பதிப்பில் பாடல்கள் மாற்றப்பட்டுள்ளதால் ரசிகர்கள் திகைத்து உள்ளனர்.

 
GBU Return: அஜித் குமார் நடிப்பில் வெளிவந்த Good Bad Ugly திரைப்படம் மீண்டும் Netflix-ல் வந்துள்ளது. சில நாட்களுக்கு முன், இசையமைப்பாளர் இளையராஜா-வால் கொடுக்கப்பட்ட வழக்கின் காரணமாக இந்த திரைப்படம் OTT-இல் இருந்து அகற்றப்பட்டது.

வழக்கு: இளையராஜா, Mythri Movie Makers-க்கு எதிராக வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார். காரணம், அவரது பிரபல பாடல்களை திரைப்படத்தில் அனுமதி இல்லாமல் பயன்படுத்தியது. இது அவரது காப்புரிமை மற்றும் மரியாதை உரிமைகளை மீறுகிறது என்று கூறப்படுகிறது.

Changes: திரைப்படம் திரும்ப வந்துள்ள புதிய பதிப்பில், இசையமைப்பாளர் பாடல்கள் மாற்றப்பட்டு பின்புல இசை கொண்டு மாற்றப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் வழக்கின் போது தடையில்லாமல் திரைப்படம் ஒளிபரப்பு செய்யப்படுகிறது.

Songs: Good Bad Ugly திரைப்படத்தில் 1982, 1986 மற்றும் 1996 இளையராஜாவின் பாடல்கள் இடம்பெற்றுள்ளன: Ilamai Idho Idho En Jodi Manja Kuruvi Oththa Roova

கோரிக்கை: இளையராஜா, பட தயாரிப்பாளர்களுக்கு 5 கோடி ரூபாய் கெடுபிடிப்பு கோரிக்கை சமர்ப்பித்தார். மேலும், பாடல்களை அகற்றவும், வருமான விவரங்களை வழங்கவும், எழுத்துப்பூர்வ மன்னிப்பு கோரப்பட்டு உள்ளது.

மீறல்: இணைய வழக்கு மூலம், பாடல்கள் அனுமதி இல்லாமல் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இதனால் அனுமதியற்ற பயன்பாடு, காப்புரிமை மீறல் மற்றும் மரியாதை மீறல் ஆகியவை ஏற்பட்டு வருகின்றன.

Success: திரைப்படம் உலகளவில் 150 கோடி வருமானம் சம்பாதித்துள்ளது. இயக்குநர்: ஆதிக் ரவிச்சந்திரன், நடிகர்கள்: அஜித், திரிஷா, அர்ஜுன் தாஸ், பிரபு, யோகி பாபு, பிரியா பிரகாஷ் வாரியர், ஜாக்கி ஷ்ரொப் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.

