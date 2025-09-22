மீண்டும் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் GBU! ராஜா பாடலுக்கு என்ன ஆச்சு?

GBU Is Back On Netflix With Changes: அஜித் குமார் நடித்த Good Bad Ugly மீண்டும் Netflix-ல்! ஆனால் ரசிகர்களுக்கு ஒரு அதிர்ச்சி..ஒரு சில மாற்றங்களுடன் வெளியாகியுள்ளது. என்ன தெரியுமா?
GBU Is Back On Netflix With Changes: திரைப்படம் OTT-இல் இருந்து சில நாட்களுக்கு முன் அகற்றப்பட்டது, இசையமைப்பாளர் இளையராஜா-வால் கொடுக்கப்பட்ட வழக்கின் காரணமாக. புதிய பதிப்பில் பாடல்கள் மாற்றப்பட்டுள்ளதால் ரசிகர்கள் திகைத்து உள்ளனர்.
GBU Return: அஜித் குமார் நடிப்பில் வெளிவந்த Good Bad Ugly திரைப்படம் மீண்டும் Netflix-ல் வந்துள்ளது. சில நாட்களுக்கு முன், இசையமைப்பாளர் இளையராஜா-வால் கொடுக்கப்பட்ட வழக்கின் காரணமாக இந்த திரைப்படம் OTT-இல் இருந்து அகற்றப்பட்டது.
வழக்கு: இளையராஜா, Mythri Movie Makers-க்கு எதிராக வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார். காரணம், அவரது பிரபல பாடல்களை திரைப்படத்தில் அனுமதி இல்லாமல் பயன்படுத்தியது. இது அவரது காப்புரிமை மற்றும் மரியாதை உரிமைகளை மீறுகிறது என்று கூறப்படுகிறது.
Changes: திரைப்படம் திரும்ப வந்துள்ள புதிய பதிப்பில், இசையமைப்பாளர் பாடல்கள் மாற்றப்பட்டு பின்புல இசை கொண்டு மாற்றப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் வழக்கின் போது தடையில்லாமல் திரைப்படம் ஒளிபரப்பு செய்யப்படுகிறது.
Songs: Good Bad Ugly திரைப்படத்தில் 1982, 1986 மற்றும் 1996 இளையராஜாவின் பாடல்கள் இடம்பெற்றுள்ளன: Ilamai Idho Idho En Jodi Manja Kuruvi Oththa Roova
கோரிக்கை: இளையராஜா, பட தயாரிப்பாளர்களுக்கு 5 கோடி ரூபாய் கெடுபிடிப்பு கோரிக்கை சமர்ப்பித்தார். மேலும், பாடல்களை அகற்றவும், வருமான விவரங்களை வழங்கவும், எழுத்துப்பூர்வ மன்னிப்பு கோரப்பட்டு உள்ளது.
மீறல்: இணைய வழக்கு மூலம், பாடல்கள் அனுமதி இல்லாமல் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இதனால் அனுமதியற்ற பயன்பாடு, காப்புரிமை மீறல் மற்றும் மரியாதை மீறல் ஆகியவை ஏற்பட்டு வருகின்றன.
Success: திரைப்படம் உலகளவில் 150 கோடி வருமானம் சம்பாதித்துள்ளது. இயக்குநர்: ஆதிக் ரவிச்சந்திரன், நடிகர்கள்: அஜித், திரிஷா, அர்ஜுன் தாஸ், பிரபு, யோகி பாபு, பிரியா பிரகாஷ் வாரியர், ஜாக்கி ஷ்ரொப் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.