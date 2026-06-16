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மகன் - மகள் முத்தமழையில் அஜித்குமார்! ஷாலினி பகிர்ந்த க்யூட் போட்டோஸ்..

Written ByYuvashree
Published: Jun 16, 2026, 06:16 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 06:16 PM IST
பிரபல நடிகரான அஜித் குமார், தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கு முத்தம் கொடுக்கும் க்யூட் புகைப்படத்தை அவருடைய மனைவி ஷாலினி வெளியிட்டிருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவல், இதோ

Ajith Kumar : பிரபல நடிகரான அஜித் குமார், தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கு முத்தம் கொடுக்கும் க்யூட் புகைப்படத்தை அவருடைய மனைவி ஷாலினி வெளியிட்டிருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவல், இதோ

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அஜித்குமார்

மக்கள் மத்தியில் அதிக வரவேற்பை பெற்ற நடிகராக இருப்பவர் அஜித்குமார். இவருக்கும், நடிகை ஷாலினிக்கும் திருமணமாகி இரு குழந்தைகள் உள்ளனர். இதையடுத்து, இவர்களின் குடும்ப புகைப்படம் ஒன்று தற்போது வெளியாகியிருக்கிறது.

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AK

அஜித்குமார், தற்போது சினிமாவைத்தாண்டி ரேசிங்கில் அதிக கவனம் செலுத்தி வருகிறார். இதனால், இவருடைய அடுத்த படமான AK64 திரைப்படம் வெளிவருமா இல்லையா என்கிற கேள்வி எழுந்திருக்கிறது. 

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விடுமுறை

அஜித், தற்போது தன்னுடைய குடும்பத்தினருடன் பிரான்ஸில் விடுமுறையை என்ஜாய் செய்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. 

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ஆத்விக்

அஜித்குமார், தன் பிள்ளைகளுக்கு பாசத்துடன் முத்தம் கொடுக்கும் புகைப்படம் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இது, அஜித்துடன் அவருடைய மகன் ஆத்விக் இருக்கும் போட்டோ.

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அனௌஷ்கா

தன் மகள் அனௌஷ்காவிற்கு முத்தம் கொடுப்பதையும், பதிலுக்கு அவர் தன் தந்தைக்கு முத்தம் கொடுப்பதையும் ஷாலினி அழகாக படம் பிடித்து பதிவிட்டிருக்கிறார்.

TAGS:
Ajith Kumar
Shalini

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