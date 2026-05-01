அஜித்குமார் நடிக்க மறுத்த சூப்பர் ஹிட் திரைப்படங்கள்! லிஸ்டில் விஜய் படமும் இருக்கு..

Ajith Kumar Rejected Hit Movies : தமிழ் நாட்டில் அதிக ரசிகர் கூட்டத்தை கொண்ட நடிகராக இருக்கிறார், அஜித்குமார். இவர், தனது 55வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார். விஜய்யும் அஜித்தும் கிட்டத்தட்ட ஒரே சமயத்தில் சினிமாவிற்குள் வந்து வளர ஆரம்பித்தவர்கள்தான். இதனாலேயே இவர்களின் ரசிகர்கள் அடிக்கடி அடித்துக்கொள்வர். அவர்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த விஷயம் ஷாக்கிங் ஆகத்தான் இருக்கும். அஜித் ரிஜெக்ட் செய்த சில திரைப்படங்களில் விஜய் நடித்துள்ளார். அந்த படங்கள் சூப்பர் ஹிட் ஆகியிருக்கிறது. அது மட்டுமல்ல, இவர் ரிஜெக்ட் செய்த கதையில் நடித்த பிற ஹீரோக்களின் படங்களும் மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம்.
1997ல் வெளியான திரைப்படம், லவ் டுடே. இதில் விஜய் ஹீரோவாக நடித்திருந்தார். இந்த படத்தின் கதையை எடுத்துக்கொண்டு பாலசேகரன் முதலில் அஜித்திடம்தான் சென்றாராம். ஆனால், அவர் இந்த கதையை கேட்டுவிட்டு நடிக்க மாட்டேன் என்று கூறியதால், அவர் விஜய்யிடம் சென்றாராம். பின்னர், அவர் நடிப்பில் உருவான இந்த படம் நல்ல வெற்றியை பெற்றது.
1997ல் வெளியான நேருக்கு நேர் திரைப்படத்தில், அஜித்குமார் 15 நாட்கள் நடித்ததாக கூறப்படுகிறது. பின்னர், அந்த படத்தின் உதவி இயக்குநருடன் ஏற்பட்ட சண்டையால் அவர் இந்த படத்தை விட்டு விலகியதாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து இதில் விஜய் மற்றும் சூர்யா நடிப்பில் வெளியாகி வெற்றி பெற்றது.
ஷங்கர் இயக்கத்தில் 1998ஆம் ஆண்டு வெளியான படம், ஜீன்ஸ். இந்த படத்தில் பிரசாந்த் ஹீரோவாக நடித்திருப்பார். இந்த கதை, முதலில் சொல்லப்பட்டது அஜித்திடம்தானாம். ஆனால், அவரால் ஷங்கர் கேட்ட கால்ஷீட்டை கொடுக்க முடியவில்லையாம். இதனால் பிரசாந்த் இந்த படத்தில் நடித்து படம் சூப்பர் ஹிட் ஆனது.
நியூ திரைப்படம், எஸ்.ஜே.சூர்யா இயக்கிய படமாகும். இந்த படம் ஹிட் ஆகவில்லை என்றாலும், வந்த புதிதில் “இந்த கதை புதுசா இருக்கே..” என்று வியக்க வைத்தது. இந்த கதையை அஜித்திடம் எஸ்.ஜே.சூர்யா சொன்ன போது அவர் இளம் இயக்குநராக இருந்தார். அப்போது இந்த ப்ராஜெக்டை யாரும் தொடாமல் இருந்தனர். இதையடுத்து, எஸ்.ஜே.சூர்யாவே இந்த படத்தில் நடித்து முடித்து வெளியிட்டார்.
சூர்யா நடிப்பில் 2001ஆம் ஆண்டு வெளியான படம், நந்தா. இந்த படத்தை பாலா இயக்கியிருந்தார். இதில் நடிக்குமாறு அஜித்திடம் முதலில் கேட்கப்பட்டதாம். பாலா இப்படத்தின் திரைக்கதையை முழுமையாக எழுதி முடிக்காத காரணத்தினால், அஜித் இப்படத்தை நிராகரித்தார். பின்னர் அவருக்குப் பதிலாக சூர்யா நடித்தாராம்.
2003ஆம் ஆண்டில் வெளியான படம், ‘சாமி’. இந்த படத்தை ஹரி இயக்கியிருந்தார். அவர் இந்த கதையை எழுதியவுடன் முதல் ஆளாக அஜித்திடம்தான் சென்றாராம். ஆனால், ஏதோ வெளியில் சொல்லப்படாத காரணத்தால் அஜித் இந்த படத்தில் நடிக்கவில்லை.
சூர்யா நடிப்பில் 2003ஆம் ஆண்டில் வெளியான படம், காக்க காக்க. இந்த படத்தை கௌதம் வாசுதேவ் மேனன் இயக்கியிருந்தார். இந்த படத்தின் கதையை அஜித்திற்காக அவர் எழுதியதாக கூறப்படுகிறது. அஜித்திடம் மட்டுமல்ல, விக்ரம் மற்றும் மாதவனிடமும் கேட்டார். அவர்கள் மூவரும் இந்த படத்தை நிராகரித்துள்ளனர். இதையடுத்து சூர்யா ஹீரோவாக ஃபிக்ஸ் ஆகி படத்தில் நடித்து கொடுத்தார். படமும் சூப்பர் ஹிட் ஆனது.