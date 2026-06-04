/தாயாரின் இறப்பிற்கு பின்..அஜித் என்ன செய்துள்ளார் தெரியுமா? வைரல் போட்டோஸ்..

Ajith Kumar : தமிழ் திரையுலகில், முக்கிய நடிகராக இருப்பவர் அஜித் குமார். இவர் இப்போது நடிகர் மட்டும் கிடையாது. கார் ரேஸரும் கூட. இவர், தற்போது தன் தாயார் இறப்பிற்கு பின்பு ரேசிங் ஃபீல்டிற்கு திரும்பியிருப்பதை பதிவிட்டிருக்கிறார்.
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அஜித் குமார்
தமிழ் திரையுலகின் டாப் நடிகராக இருப்பவர் அஜித் குமார். இவரது தாயார் பெயர் மோகினி மணி. இவர், சமீபத்தில் தனது 84வது வயதில் உயிரிழந்தார். இதையடுத்து அஜித்திற்கும் அவரது குடும்பத்தாருக்கும் பலரும் ஆறுதல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
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தாயார் மறைவு
‘விடாமுயற்சி’ மனநிலை கொண்ட அஜித், தனது தாயார் இறந்த பிறகு மீண்டும் ரேசிங்கிற்கு திரும்பியுள்ளார். அவர் இறப்பதற்கு முன்பும் ரேசிங் பணிகளில் பிசியாக இருந்த அவர், தன் தாயார் இறந்த செய்தி கேட்டு தன் வேலைகளை அப்படியே போட்டுவிட்டு ஓடி வந்தார்.
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ரேசிங்
அஜித் குமார், தன் தாயார் மறைவிற்கு பின்பு ரேசிங் பயிற்சிகளுக்கு திரும்பியிருக்கிறார். இந்த போட்டோக்களை தனது சமூக வலைதளங்களில் அவர் பதிவிட்டுள்ளார்.
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வைரல்
அஜித்குமார், அந்த பதிவில் “கணத்த இதயத்துடன் மீண்டும் பணிக்கு திரும்பியுள்ளேன்; வாழ்க்கையில் இதுவும் கடந்து போகும்” என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
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புகைப்படங்கள்
அஜித் குமாரின் இந்த பதிவும் புகைப்படங்களும் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. அஜித்திற்கு அவரது ரசிகர்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் ஆதரவு தெரிவித்து வருகின்றனர்.