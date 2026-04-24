அஜித்தின் ஓட்டு செல்லுமா? 5 நிமிடத்திற்கு முன் வாக்களித்ததால் சிக்கல்! EC விசாரணை..

Ajith Kumar Vote EC Investigation : நடிகர் அஜித்குமார், சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழ்நாட்டில் முதல் ஆளாக வாக்களித்தார். இதையடுத்து, இந்த வாக்கு செல்லுமா? செல்லாதா? என்கிற குழப்பம் நேர்ந்துள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.

Ajith Kumar Vote EC Investigation : தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய நடிகர்களுள் ஒருவராக இருக்கிறார், அஜித்குமார். சட்டமன்ற தேர்தல் 2026ல் அஜித், தமிழ்நாட்டில் முதல் ஆளாக தனது வாக்கினை பதிவு செய்தார். தேர்தல் விதிமுறைகளின்படி, 7 மணி ஆன பிறகுதான் வாக்குப்பதிவிற்கு அனுமதிக்க வேண்டும். ஆனால், அஜித் அதற்கு ஐந்து நிமிடங்களுக்கு முன்பே வாக்கினை பதிவு செய்தது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
தமிழ் திரையுலகில் மூத்த நடிகராகவும், முக்கிய நடிகராகவும் இருப்பவர் அஜித்குமார். சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவுகள் சமீபத்தில் நடந்து முடிந்தது. இதையடுத்து, அஜித் திருவான்மியூர் தொகுதியில் தனது வாக்கினை பதிவு செய்தார்.  

அஜித், திருவான்மியூரில் உள்ள அரசு பள்ளியில் வாக்களிப்பதற்காக வந்தார். தேர்தலில் வாக்களிப்பதற்கான நேரம், காலை 7 மணி முதல் மாலை 6 மணியாக இருந்தது. இருப்பினும் அஜித் இதற்கு சில நிமிடங்கள் முன்னாடியே வாக்குச்சாவடிக்கு வந்து விட்டார். அதோடு, 7 மணிக்கு முன்னதாகவே அதாவது 6.54 மணிக்கெல்லாம் அஜித் தனது வாக்கினை செலுத்தியதாக கூறப்படுகிறது.  

வாக்கு செலுத்தும் இடத்தில் செலிபிரிட்டிக்கள் வரும் போது தள்ளு-முள்ளு, பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படலாம். இதை தவிர்ப்பதற்காக அஜித் அதிகாலையிலேயே வாக்களிக்க வந்ததாக கூறப்பட்டது. வாக்களிக்க வந்த அஜித்தை சுற்றி அனைவரும் நின்று கொண்டு முந்திக்கொண்டு வீடியோ எடுக்க முயன்றனர். அவர்களை அஜித் ஒரே பார்வையில் ஆஃப் செய்த வீடியோக்களும் இணையத்தில் வைரலானது.

அஜித்திடம் செய்தியாளர்கள், “மாற்றம் வேண்டுமா?” என்று கேட்டதாகவும் அதற்கு அஜித், “மாற்றம் தேவையில்லை” என்று கூறியதாகவும் தகவல் வெளியானது. இதை வைத்து ஸ்டாலினிடம் கேள்வி கேட்ட போது, “அஜித் நன்றாகத்தானே சொல்லியிருக்கிறார். அவருக்கு எனது நன்றிகள்” என்று கூறினார். இதையடுத்து, அஜித் “மாற்றம் தேவை-தேவயில்லை” என எதையும் சொல்லவில்லை என்று கூறி, அவரது மேனேஜர் சுரேஷ் சந்திரா ஒரு பதிவை வெளியிட்டார். இதையடுத்து, இவர் கூறியதாக வைரலானது பொய் பதிவு என்ற உண்மை வெளிச்சத்திற்கு வந்தது.

சட்டமன்ற தேர்தலில் வாக்கெடுப்புகள் நடந்து முடிந்ததை அடுத்து, வாக்கு பெட்டிகளூக்கு சீல் வைத்து அவை பாதுகாப்பாக கவுண்டிங்கிற்கு எடுத்து செல்லப்பட இருக்கின்றன. இந்த நிலையில், தமிழ்நாட்டில் 7 மணி ஆரம்பிப்பதற்கு 5 நிமிடத்திற்கு முன்பாக வாக்களித்த அஜித்தின் ஓட்டு, செல்லுமா செல்லாதா என்கிற கேள்வி எழுந்துள்ளது. இது தொடர்பாக தேர்தல் ஆணையம் விசாரணை நடத்தி வருவதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.

அஜித், வாக்களிப்பதற்காக வெள்ளை நிற கோட் சூட்டில் திருவான்மியூரில் உள்ள பாரதிதாசன் சாலையில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் வாக்குச்சாவடிக்கு வந்து சேர்ந்தார். இவரை கூட்டம் சூழந்ததை அடுத்து போலீசார் லேசான தடியடி நடத்தி அவரை அப்புறப்படுத்தினர்.

அஜித் வெளியே வரும் போது அவரை சுற்றி கூட்டமாக கேமராக்களில் படம் பிடித்தனர். இதை பார்த்து கடுப்பான அஜித், தன்னை வீடியோ எடுத்த அனைவரையும் வீடியோ எடுத்தார். தேர்தல் ஆணையத்திடம் புகாரளிக்க இப்படி அவர் வீடியோ எடுத்திருக்கலாம் என தெரிகிறது. இருப்பினும் இது குறித்து அவர் எங்கும் வாய்திறக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

8வது ஊதியக்குழு: சம்பள உயர்வு முதல் பே ஸ்கேல் இணைப்பு வரை... முக்கிய மாற்றங்கள்