நெட்ஃபிக்ஸ் தளத்திலிருந்து நீக்கப்பட்ட குட் பேட் அக்லி! காரணம் இது தான்!

Good Bad Ugly Removed From Netflix: பாடல்களை கேட்டவுடன் பழைய நினைவுகள் வந்து விட்டது… ஆனா, அந்த பாடல்கள் படத்தில் வந்ததால்தான் பெரிய பிரச்சனை எழுந்திருக்கிறதா? இதற்க்கு பின்னனி காரணம் என்ன தெரியுமா?
Good Bad Ugly Removed From Netflix: இசையமைப்பாளர் இளையராஜாவின் பாடல்களை அனுமதி இல்லாமல் பயன்படுத்தியதால், சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்தது. அந்த தீர்ப்பின் அடிப்படையில் Netflix படம்-ஐ உடனடியாக நீக்கியது.
Good Bad Ugly: அஜித் நடித்த Good Bad Ugly படம் Netflix-இல் இருந்து நீக்கப்பட்டது. காரணம் – இசையமைப்பாளர் இளையராஜாவின் பாடல்களை அனுமதி இல்லாமல் பயன்படுத்தியது. சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்ததால், படம் OTT-யில் இருந்து அகற்றப்பட்டது.
நீதிமன்ற தீர்ப்பு: நீதிபதி என்.செந்தில்குமார் உத்தரவு: இளையராஜா இசையமைத்த பாடல்களுடன் இந்தப் படம் வெளியிடக்கூடாது. அதனால் Netflix படம்-ஐ உடனடியாக நீக்கியது. இது சட்ட ரீதியான தற்காலிக தடை (interim injunction).
பிரச்சனையின் காரணம்: படத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட பாடல்கள்: “ஒத்த ரூபா தரேன்” (Nattupura Pattu, 1996) “என் ஜோடி மஞ்சா குருவி” (Vikram, 1986) “இளமை இதோ இதோ” (Sakalakala Vallavan, 1982) இந்த பாடல்கள் தமிழ் இசை உலகின் கிளாசிக் ஹிட்ஸ் என்பது தான் காரணம்.
இளையராஜாவின் கோரிக்கை: இளையராஜா, அனுமதி இல்லாமல் தனது பாடல்களைப் பயன்படுத்தியதாக குற்றம் சாட்டினார். அவர் ரூ.5 கோடி இழப்பீடு மற்றும் ஒரு எழுத்து மன்னிப்பு கேட்டார். ஆனால் தயாரிப்பு நிறுவனம் உரிமம் பெற்றதாக கூறியும், சரியான ஆதாரம் தரவில்லை.
நீதிமன்ற நடவடிக்கை: இளையராஜா வழக்கு தொடர்ந்ததைத் தொடர்ந்து, நீதிமன்றம் தயாரிப்பாளர்களுக்கு தடை உத்தரவு பிறப்பித்தது. அந்த உத்தரவின் படி, Good Bad Ugly படம் இளையராஜா பாடல்களுடன் எந்த வடிவத்திலும் – திரையரங்கம், தொலைக்காட்சி அல்லது OTT தளங்களில் – காட்சிப்படுத்தக் கூடாது என்று தெளிவாகத் தீர்மானிக்கப்பட்டது.
விவாதம்: இந்த விவகாரம் மூலம் பதிப்புரிமை உரிமை (Copyright) குறித்து இந்திய சினிமாவில் மீண்டும் பெரிய விவாதம் எழுந்துள்ளது. “பாடல்களை யார் பயன்படுத்தலாம்? உரிமம் எங்கே? கலைஞரின் உரிமையை எப்படி காப்பது?” போன்ற கேள்விகள் ரசிகர்கள் மற்றும் திரைப்படத் துறையில் பேசப்பட்டு வருகின்றன.
முந்தைய வழக்குகள்: இளையராஜா இதற்கு முன்பும் இப்படிப்பட்ட வழக்குகள் போட்டுள்ளார். Manjummel Boys மற்றும் Coolie படங்களுக்கும் அவர் சட்ட நோட்டீஸ் அனுப்பியிருந்தார். அதனால் இந்தப் பிரச்சனை “இளையராஜா vs சினிமா தயாரிப்பாளர்கள்” என்ற நிலைக்கு வந்துள்ளது.
படம் & நடிகர்கள் Good Bad Ugly திரைப்படம் 2025 ஏப்ரல் 10 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியானது, பின்னர் மே 8, 2025 முதல் Netflix தளத்தில் ஸ்ட்ரீமிங் செய்யப்பட்டது. இந்தப் படத்தில் அஜித் குமார், த்ரிஷா, அர்ஜுன் தாஸ், பிரசன்னா, பிரபு மற்றும் சுனில் நடித்துள்ளனர்; இயக்கம் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன்.