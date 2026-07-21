/ICU-வில் அமிதாப் பச்சன்! பாலிவுட் சூப்பர் ஸ்டாருக்கு என்ன ஆச்சு? விவரம் இதோ

Amitabh Bachchan : பாலிவுட்டின் முக்கிய சூப்பர் ஸ்டாராக விளங்கும் அமிதாப் பச்சன், சமீபத்தில் தன்னுடைய உடல்நிலை குறித்து எழுதியுள்ள பிளாக் போஸ்ட் மக்களிடையே கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Amitabh Bachchan : இந்தி திரையுலகின் சூப்பர் ஸ்டாராக விளங்குகிறார், அமிதாப் பச்சன். இவர், தன்னுடைய உடல்நிலை குறித்து ஒரு ப்ளாக் போஸ்டை எழுதியிருக்கிறார். அதில், ஐசியுவில் இருப்பது, சர்ஜரி அனுபவங்கள் உள்ளிட்டவற்றை பகிர்ந்துள்ளார். இது பாலிவுட்டை பரபரப்பாக்கி வருகிறது.
இந்தியாவில், கோடிக்கணக்கான ரசிகர்களை கொண்ட நடிகர்களுள் ஒருவராக இருக்கிறார் அமிதாப் பச்சன். இவர், சமீபத்தில் ஒரு ப்ளாக் போஸ்ட் எழுதியிருக்கிறார். அதில் அவர் தான் மருத்துவமனையில் தங்கியிருப்பது குறித்து குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.
ரசிகர்களால், Big B என்று அழைக்கப்படுபவர்தான் அமிதாப் பச்சன். இவருக்கு 83 வயது ஆகிறது. இவர், தன்னுடைய ப்ளாக் பதிவில் ஐசியுவில் மருத்துவர்கள் மற்றும் மருத்துவ ஊழியர்கள் கவனித்து கொண்டது குறித்தும், வீட்டுக்கு திரும்புவது குறித்தும் விவரித்து எழுதியிருக்கிறார்.
வாழ்க்கையின் மிகக்கடினமான காலங்களில் இதுவும் ஒன்று என்று குறிப்பிட்டிருக்கும் அமிதாப் பச்சன், உடல் வலியை தாண்டி மன ரீதியாகவும் உணர்ச்சி ரீதியாகவும் இந்த நேரம் சவாலானதாக இருப்பதாகவும், தன் ப்ளாக்கில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். ஒரு நாள் நாம் அனைவரும் கொண்டாடும் சாம்பியனாக இருப்போம் என்றும், அடுத்த நாளே தோல்வி நம் முன் நிற்கும் என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.
இந்த நேரத்தை கடந்து செல்ல ஒரு சிலர் தைரியமாக போராடுவார்கள் என்றும், ஒரு சிலர் சூழலிடம் சரணடைந்து விடுவார்கள் என்றும் கூறுகிறார். தைரியத்தை இழக்காதவர்கள்தான் உண்மையான சாம்பியன்கள் என்று கூறும் அவர் தனக்கு சர்ஜரி நடந்தது என கூறியிருக்கிறாரே தவிர என்ன சர்ஜரி என்றெல்லாம் குறிப்பிடவில்லை.
அமிதாப் பச்சனின் இந்த ப்ளாக்கை படித்த ரசிகர்கள் அவரை சீக்கிரமாக குணமடைய வேண்டும் என்று கூறி பதிவிட்டு வருகின்றனர். அமிதாப், தன் ஹெல்த் குறித்து அப்டேட்டை வெளியிடுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.