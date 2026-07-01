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நடிகர் அரவிந்த் ஆகாஷிற்கு திருமணம்! வாழ்த்திய பிரபலங்கள்..வைரல் போட்டோஸ்

Written ByYuvashree
Published: Jul 01, 2026, 05:20 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 05:20 PM IST

Arvind Akash Wedding : தமிழ் திரையுலகில், துணை கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்து வந்தவர், அரவிந்த் ஆகாஷ். அவர் தற்போது திருமண வாழ்க்கையில் நுழைந்துள்ளார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

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அரவிந்த் ஆகாஷ்

தமிழில் பல்வேறு ஹிட் ஆன படங்களில் நடித்திருப்பவர், அரவிந்த் ஆகாஷ். இவர், கேரள திரையுலகிலும், ‘குருவாயூரப்பன்’ என்கிற கதாப்பாத்திரம் மூலம் பெரிதாக அறியப்படுகிறார். இவருக்குதான் தற்போது திருமணம் ஆகியிருக்கிறது.

 

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சென்னை 28

2002ஆம் ஆண்டு திரையுலகில் நுழைந்த அரவிந்த் ஆகாஷ் தமிழில் சென்னை 28 படம் மூலம் பிரபலமானார். இதைத்தொடர்ந்து இதன் இரண்டாம் பாகத்திலும் நடித்திருக்கிறார். தமிழை விட, மலையாள படங்களில் நிறைய நடித்து பிரபலமானவர் இவர்.

 

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திருமணம்

இவருக்கு 49 வயதானதாக கூறப்படும் நிலையில், தற்போது அவருக்கு திருமணம் நடந்து முடிந்திருக்கிறது. இவரது திருமணமானது மலேசியாவில் உள்ள கோலாலம்பூரில் நடந்ததாக கூறப்படுகிறது. 

 

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போட்டோஸ்

இந்த திருமணத்தில் அவருடைய நெருங்கிய நண்பரான வைபவ் உள்ளிட்ட சிலர் கலந்து கொண்டுள்ளனர். அவர்கள் எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. 

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வாழ்த்து

ரசிகர்கள் பலரும் அரவிந்திற்கு திருமண வாழ்த்துகளை கூறி வருகின்றனர். இந்த புகைப்படங்கள் தற்போது பெருவாரியாக இணையத்தில் ஷேர் செய்யப்பட்டு வருகிறது.

TAGS:
Arvind Akash
Wedding

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