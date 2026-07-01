/நடிகர் அரவிந்த் ஆகாஷிற்கு திருமணம்! வாழ்த்திய பிரபலங்கள்..வைரல் போட்டோஸ்

Arvind Akash Wedding : தமிழ் திரையுலகில், துணை கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்து வந்தவர், அரவிந்த் ஆகாஷ். அவர் தற்போது திருமண வாழ்க்கையில் நுழைந்துள்ளார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
தமிழில் பல்வேறு ஹிட் ஆன படங்களில் நடித்திருப்பவர், அரவிந்த் ஆகாஷ். இவர், கேரள திரையுலகிலும், ‘குருவாயூரப்பன்’ என்கிற கதாப்பாத்திரம் மூலம் பெரிதாக அறியப்படுகிறார். இவருக்குதான் தற்போது திருமணம் ஆகியிருக்கிறது.
2002ஆம் ஆண்டு திரையுலகில் நுழைந்த அரவிந்த் ஆகாஷ் தமிழில் சென்னை 28 படம் மூலம் பிரபலமானார். இதைத்தொடர்ந்து இதன் இரண்டாம் பாகத்திலும் நடித்திருக்கிறார். தமிழை விட, மலையாள படங்களில் நிறைய நடித்து பிரபலமானவர் இவர்.
இவருக்கு 49 வயதானதாக கூறப்படும் நிலையில், தற்போது அவருக்கு திருமணம் நடந்து முடிந்திருக்கிறது. இவரது திருமணமானது மலேசியாவில் உள்ள கோலாலம்பூரில் நடந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இந்த திருமணத்தில் அவருடைய நெருங்கிய நண்பரான வைபவ் உள்ளிட்ட சிலர் கலந்து கொண்டுள்ளனர். அவர்கள் எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
ரசிகர்கள் பலரும் அரவிந்திற்கு திருமண வாழ்த்துகளை கூறி வருகின்றனர். இந்த புகைப்படங்கள் தற்போது பெருவாரியாக இணையத்தில் ஷேர் செய்யப்பட்டு வருகிறது.