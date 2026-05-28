ஆக்‌ஷன் கிங் அர்ஜுனின் உண்மையான பெயர் என்ன தெரியுமா? இதோ விவரம்!

Written ByYuvashreeUpdated byYuvashree
Published: May 28, 2026, 08:19 PM IST|Updated: May 28, 2026, 08:19 PM IST

Arjun Real Name : தமிழ் திரையுலகில், முக்கிய நடிகராக இருப்பவர் அர்ஜுன். இவர், சமீபத்தில் ப்ளாஸ்ட் திரைப்படத்தின் ப்ரமோஷன்களில் மும்முரமாக ஈடுபட்டு வருகிறார். இவர், தனது உண்மை பெயர் என்ன என்பதை தெரிவித்திருக்கிறார்.

Arjun Real Name : தமிழ் திரையுலகில், ஆக்‌ஷன் கிங் என்று அறியப்படுகிறார், அர்ஜுன். இவரது நடிப்பில் சமீபத்தில் ‘ப்ளாஸ்ட்’ படம் வெளியானது. இதையடுத்து, இந்த படத்தின் ப்ரமோஷன்களில் தனது உண்மையான பெயர் குறித்து தெரிவித்திருக்கிறார்.

ஆக்‌ஷன் கிங்

ரசிகர்களிடையே ஆக்‌ஷன் கிங் என்ற பெயர் பெற்றவர், அர்ஜுன். இவர், ஒரு காலத்தில் முன்னணி ஹீரோக்களுள் ஒருவராக இருந்தார். 

 

அர்ஜுன்

தான் ஹீரோவாக நடிப்பதை குறைத்துக்கொண்ட நடிகர் அர்ஜுன், தற்போது அதிகமாக வில்லன் வேடங்களிலும் குணச்சித்திர வேடங்களிலும் நடித்து வருகிறார். குறிப்பாக, லியோ, விடாமுயற்சி உள்ளிட்ட படங்கள் இவர் நடிப்பில் வெளியாகி இவருக்கு பாராட்டுகளை பெற்று தந்தது.

 

ப்ளாஸ்ட்

தற்போது அர்ஜுன், அபிராமி, பிரீத்தி முகுந்தன் உள்ளிட்டோர் நடித்திருக்கும் ப்ளாஸ்ட் படம் வெளியானது. இந்த படத்தின் ப்ரமோஷன்களில் கலந்து கொண்ட அர்ஜுன், தன்னை பற்றிய பல விஷயங்களை பகிர்ந்து வருகிறார்.

நேர்காணல்

அர்ஜுன் ஒரு நேர்காணலில் தனது உண்மையான பெயர் என்ன என்பதை தெரிவித்திருக்கிறார். ஆனால் அந்த பெயரை இவர் எங்கும் உபயோகிப்பதில்லை. அது எந்த பெயர் தெரியுமா?

அர்ஜுன்

அவரது உண்மையான பெயர், ஸ்ரீநிவாசன். இவர் முதன் முதலாக நடித்த படத்தில் இவரது பெயர், அர்ஜுன். இது நன்றாக இருந்ததால் அந்த பெயரையே வைத்துக்கொண்டாராம். 

