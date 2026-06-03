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கருப்பு படத்தில் நடித்த ஆர்யா! காட்சிகள் நீக்கப்பட்டது ஏன்?

Written ByYuvashree
Published: Jun 03, 2026, 08:05 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 08:05 PM IST

Arya In Karuppu : சில நாட்களுக்கு முன்பு வெளியாகி வெற்றி பெற்ற படம், கருப்பு. இந்த படத்தில் ஆர்யா முக்கிய கேரக்டரில் நடித்திருந்தார். இந்த படத்தில் ஆர்யா சிறப்பு தோற்றத்தில் நடித்திருந்தார். 

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கருப்பு

கருப்பு திரைப்படத்தில், சூர்யா ஹீரோவாக நடித்திருக்கிறார். இந்த படத்தை ஆர்.ஜே.பாலாஜி இயக்கியிருக்கிறார். இந்த படம், சமீபத்தில் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. 

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கட்

கருப்பு திரைப்படத்தில், பல இன்ஃப்ளூவன்சர்களும் பிரபலமானவர்களும் நடித்திருந்தனர். ஆனால், அவர்களின் காட்சிகள் கட் செய்யப்பட்டுவிட்டது. 

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ஆர்யா

கருப்பு படத்தில் ஆர்யாவும் ஒரு முக்கிய கேமியோ ரோலில் நடித்திருக்கிறார். ஆனால், இவரது கேரக்டர் படத்திலிருந்து நீக்கப்பட்டது.

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எடிட்டர்

இது குறித்து சமீபத்தில் கருப்பு படத்தின் எடிட்டர் பேசியிருந்தார். அப்போது ஆர்யாவின் ரோலை நீக்க வேண்டியதாக ஆகி விட்டதாகவும், படத்தின் நீலம் காரணமாக இதை செய்ததாகவும் கூறியிருக்கிறார். மேலும், அவை டெலிட்டட் சீன்ஸில் வெளியிடப்படும் என கூறியிருக்கிறார்.

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ரசிகர்கள்

ஆர்யாவின் ரோலை கட் செய்தது குறித்து தெரிந்ததில் இருந்து பலரும் கொதித்துப்போய் உள்ளனர். ஏன் இத்தனை காட்சிகளை எடுத்துவிட்டு நீக்கி விட்டீர்கள் என்று கேட்டு வருகின்றனர்

TAGS:
Karuppu
Arya
Suriya
cameo role
RJ Balaji

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