/கருப்பு படத்தில் நடித்த ஆர்யா! காட்சிகள் நீக்கப்பட்டது ஏன்?

Arya In Karuppu : சில நாட்களுக்கு முன்பு வெளியாகி வெற்றி பெற்ற படம், கருப்பு. இந்த படத்தில் ஆர்யா முக்கிய கேரக்டரில் நடித்திருந்தார். இந்த படத்தில் ஆர்யா சிறப்பு தோற்றத்தில் நடித்திருந்தார்.
கருப்பு திரைப்படத்தில், சூர்யா ஹீரோவாக நடித்திருக்கிறார். இந்த படத்தை ஆர்.ஜே.பாலாஜி இயக்கியிருக்கிறார். இந்த படம், சமீபத்தில் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.
கருப்பு திரைப்படத்தில், பல இன்ஃப்ளூவன்சர்களும் பிரபலமானவர்களும் நடித்திருந்தனர். ஆனால், அவர்களின் காட்சிகள் கட் செய்யப்பட்டுவிட்டது.
கருப்பு படத்தில் ஆர்யாவும் ஒரு முக்கிய கேமியோ ரோலில் நடித்திருக்கிறார். ஆனால், இவரது கேரக்டர் படத்திலிருந்து நீக்கப்பட்டது.
இது குறித்து சமீபத்தில் கருப்பு படத்தின் எடிட்டர் பேசியிருந்தார். அப்போது ஆர்யாவின் ரோலை நீக்க வேண்டியதாக ஆகி விட்டதாகவும், படத்தின் நீலம் காரணமாக இதை செய்ததாகவும் கூறியிருக்கிறார். மேலும், அவை டெலிட்டட் சீன்ஸில் வெளியிடப்படும் என கூறியிருக்கிறார்.
ஆர்யாவின் ரோலை கட் செய்தது குறித்து தெரிந்ததில் இருந்து பலரும் கொதித்துப்போய் உள்ளனர். ஏன் இத்தனை காட்சிகளை எடுத்துவிட்டு நீக்கி விட்டீர்கள் என்று கேட்டு வருகின்றனர்