சிவகார்த்திகேயனுக்கு வில்லனாகும் பிரபல நடிகர்! ரவி மோகனை தொடர்ந்து இவரா?

Actor Sivakarthikeyan: நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் படத்தில் பிரபல ஹிரோ வில்லனாக நடிக்க இருக்கிறார். 

 
ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் இயக்கத்தில் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் மதராஸி படத்தில் நடித்திருக்கிறார். இப்படத்தின் கிளிம்ஸ் வீடியோ சமீபத்தில் வெளியானது. இதையடுத்து தற்போது சிவகார்த்திகேயன் பராசக்தி படத்தில் நடித்து வருகிறார். 

பராசக்தி படத்தை சுதா கொங்கரா இயக்குகிறார். இப்படத்தில் சிவகார்த்திகேயனுக்கு வில்லனாக ரவி மோகன் நடிக்கிறார். இப்படத்திற்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரிய எதிர்பார்ப்பு உள்ள நிலையில், அடுத்த ஆண்டு வெளியாக உள்ளது. 

இப்படத்தை அடுத்து சிவகார்த்திகேயன் இயக்குநர் விநாயக் சந்திரசேகர் இயக்கும் படத்தில் நடிக்க இருக்கிறார். இந்த நிலையில் தான் பிரபல ஹிரோ ஒருவர் இப்படத்தில் வில்லனாக நடிக்க உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. 

நடிகர் ஆர்யாதான் சிவகார்த்திகேயனுக்கு வில்லாக நடிக்க இருக்கிறாராம். ஆர்யா ஏற்கனவே ஆனந்த் சங்கர் இயக்கத்தில் விஷால் நடித்த எனிமி படத்தில் எதிர்மறையான வேடத்தில் நடித்திருக்கிறார். 

நடிகர் ஆர்யா நடிப்பில் கடைசியாக 2023ல் காதர் பாட்ஷா என்ற முத்துராமலிங்கம் படம் வெளியானது. அதன் பிறகு வெளியான தி பாய்ஸ், திரு மாணிக்கம் மற்றும் மத கஜ ராஜா படங்களில் கமியோ ரோலில் நடித்திருந்தார். 

தற்போது நடிகர் ஆர்யா மிஸ்டர் எக்ஸ், வேட்டுவம் ஆகிய படங்களில் நாயகனாக நடித்து வருகிறார்.  

Sivakarthikeyan Actor Arya parasakthi Cinema

