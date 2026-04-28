ரஜினிக்கு மகனாக நடிக்கும் இளம் நடிகர்! பேட்டியில் கொடுத்த ஹிண்ட்..

Basil Joseph As Rajinikanth Son : பிரபல மலையாள நடிகர் ஒருவர், நடிகர் ரஜினிகாந்திற்கு மகனாக, தலைவர் 173 படத்தில் நடிக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
Basil Joseph As Rajinikanth Son : தமிழ் திரையுலகில் டாப் நடிகராக இருப்பவர் ரஜினிகாந்த். 70களை கடந்த பின்னும், வருடத்திற்கு ஒரு படத்தில் கமிட் ஆகி நடித்து வரும் அவர், சமீபத்தில் ஜெயிலர் 2வில் நடித்து முடித்தார். இதையடுத்து, தலைவர் 173 திரைப்படத்திலும் நடிக்க இருக்கிறார். இந்த நிலையில், ரஜினியின் மகனாக பிரபல நடிகர் ஒருவர் நடிக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இவர், தமிழ் நடிகர் கிடையாது, மலையாள நடிகர். இந்த நடிகர் குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
ரஜினிகாந்த் நடிப்பில், கடைசியாக கடந்த ஆண்டு கூலி திரைப்படம் வெளியானது. நல்ல விமர்சனங்களை பெறவில்லை என்றாலும், இந்த படம் நல்ல வசூலை பெற்றது. இதற்கடுத்து ரஜினிகாந்த் ஹீரோவாக ஜெயிலர் 2 படத்தில் நடித்திருக்கிறார். இந்த படம் ரிலீஸிற்கு தயாராக உள்ளது.
ஜெயிலர் 2க்கு அடுத்து, ரஜினிகாந்தை வைத்து தலைவர் 173 திரைப்படம் தயாரிக்கப்பட உள்ளது. இந்த படத்தை கமல் தயாரிக்கிறார். இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு சில மாதங்களுக்கு முன்பு வெளியானது.
ரஜினி தலைவர் 173 படத்தில் கமிட் ஆனது, முதலில் சுந்தர்.சி இயக்கத்தில் நடிக்கத்தான். ஆனால், அவர் இந்த படத்தை தன்னால் சொந்த காரணங்களால் இயக்க முடியாது என்று கூறி விட்டார். இதையடுத்து, தலைவர் 173 படத்தை சிபி சக்கரவர்த்தி இயக்குவதாக அறிவிக்கப்பட்டது. இதில், ரஜினிக்கு மகனாக ஒரு கதாப்பாத்திரம் வருகிறதாம். அதில் நடிப்பது யார் தெரியுமா?
மலையாள நடிகர் பேசில் ஜோசஃப்தான், ரஜினிக்கு மகனாக நடிக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இவர், மலையாளத்தில் பெரிய நடிகர் மற்றும் இயக்குநராகவும் இருக்கிறார். இவருக்கு தமிழில் பெரிய ரசிகர் பட்டாளம் இருக்கிறது.
தலைவர் 173 திரைப்படத்தில் பேசில் ஜோசஃப் நடிக்கிறார் என முன்னதாக தகவல் வெளியாகியிருந்தது. இதற்கு ஹிண்ட் கொடுக்கும் வகையில், பேசில் ஜோசஃப் சமீபத்தில் ஒரு நேர்காணலில் பேசியிருக்கிறார். அதில், “நான் சமீபத்தில் ஒரு பெரிய படத்தில் கமிட் ஆகியிருக்கிறேன்” என்று தெரிவித்திருக்கிறார்.
தலைவர் 173 படத்தை சிபி சக்கரவர்த்தியும் இயக்குவாரா என்பது டவுட்டாக உள்ளது. கதையில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் இதற்கு காரணம் என கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, அஷ்வத் மாரிமுத்து மாற்றாக வரும் இயக்குநராக இருக்கலாம் என கிசுகிசுக்கப்படுகிறது.
தலைவர் 173 படத்தின் அடுத்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகும் என ரசிகர்கள் எதிர்ப்பார்த்துக்கொண்டுள்ளனர். அதே சமயத்தில், ரஜினி கமலுடன் சேர்ந்து நெல்சன் இயக்கும் படத்தில் நடிக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.