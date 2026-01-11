நடிகர் பாபி சிம்ஹாவுக்கு இவ்ளோ பெரிய பசங்களா! ரெண்டும் செம க்யூட்-வைரல் போட்டோஸ்..

Bobby Simha Son And Daughter Photos : பிரபல நடிகர் பாபி சிம்ஹா, திருப்பதியில் தனது குடும்பத்துடன் சாமி தரிசனம் செய்த வீடியோக்களும் போட்டோக்களும் இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன. இதை பார்த்தவர்கள், பாபி சிம்ஹாவுக்கு இவ்வளவு பெரிய பசங்களா..என கேட்டு வருகின்றனர்.
Bobby Simha Son And Daughter Photos : தமிழ் திரையுலகில், கவனம் ஈர்த்த நடிகர்களின் பட்டியலில் ஒருவராக இருக்கிறார், பாபி சிம்ஹா. இவருக்கும், நடிகை ரேஷ்மி மேனனுக்கும் 2016ல் திருமணம் நடந்தது. இதையடுத்து இவர்களுக்கு இரண்டு குழந்தைகளும் உள்ளனர். அவர்களுடன் சமீபத்தில் பாபி சிம்ஹா திருப்பதிக்கு வந்திருந்தார். இவர்களின் குடும்ப புகைப்படம் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
கோலிவுட் திரையுலகில், மக்கள் மத்தியில் கவனம் ஈர்த்த படங்களையும் கதாப்பாத்திரங்களையும் கொடுத்த நடிகராக இருக்கிறார், பாபி சிம்ஹா. ஆந்திராவை சேர்ந்த இவருக்கு, தமிழில் மாய கண்ணாடி எனும் படத்தில் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது. இதையடுத்து காதலில் சொதப்புவது எப்படி படத்தில் ஒரு சிறிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்தார்.
பாபி சிம்ஹாவிற்கு பெரிய பிரேக் கொடுத்த படம், பீட்ஸா. கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கிய இந்த படத்தில் இவர் திகிலான தோற்றத்தில் நடித்து கவனம் ஈர்த்தார். அதைத்தொடர்ந்து இவருக்கு சில நல்ல படங்களின் வாய்ப்புகள் கிடைத்தன.
பாபி சிம்ஹாவிற்கு, ‘சூது கவ்வும்’ படமும் பெரிய ஹிட் படமாக அமைந்தது. அதில் பார்ப்பதற்கே அப்பாவியாக குழந்தை போன்ற முகத்தோற்றம் கொண்ட இவர், பகலவன் எனும் கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்திருப்பார். தொடர்ந்து நேரம் படத்திலும் வில்லனாக வருவார். ஜிகர்தண்டா படத்தில் இவரது அசால்ட் சேது கதாப்பாத்திரம் பலருக்கு இன்ஸ்பிரேஷனாகவே இருந்தது.
பாபி சிம்ஹா, நடிகை ரேஷ்மியை 2016ல் காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார். இருவரும் உருமீன் படத்தில் சேர்ந்து நடித்த போது காதல் பற்றிகொண்டது. இதையடுத்து இல்வாழ்க்கையில் இணைந்த இவர்களுக்கு இரண்டு குழந்தைகளும் உள்ளனர்.
பாபி சிம்ஹாவிற்கு முதலில் மகள் பிறந்தார். இவரது பெயர், முத்ரா. இந்த இரு குழந்தைகளை வைத்தும் அடைக்கடி இவர்கள் தங்கள் சமூக வலைதளங்களில் போஸ்ட்களை பதிவிட்டு வருகின்றனர்.
சமீபத்தில் பாபி சிம்ஹா, தனது மனைவி மற்றும் குழந்தைகளுடன் திருப்பதிக்கு சென்றிருந்தார். அப்போது சாமி தரிசனம் செய்து விட்டு இருவரும் திரும்பும் போது அனைவரும் இவர்களை சூழ்ந்து புகைப்படம் எடுத்தனர்.
பாபி சிம்ஹாவின் இரண்டு குழந்தைகளையும் பார்த்த நெட்டிசன்கள், இவருக்கு இவ்வளவு பெரிய பசங்களா என கேட்டு வருகின்றனர். இவர்கள் இருவரும் பார்க்க செம் க்யூட்டாக இருப்பதாக சிலர் கூறியிருக்கின்றனர்.