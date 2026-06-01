/அரசியலுக்கு வரும் தனுஷ்? தந்தை கஸ்தூரி ராஜா சொன்ன விஷயம்!

Dhanush Entering Politics : தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை, சினிமாவிற்கும் அரசியலுக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு உள்ளது. சினிமாவில் கால் பதித்து களம் கண்டவர்கள்தான், தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக இருந்துள்ளனர், இருக்கின்றனர். அந்த வகையில், சமீபத்தில் நடிகர் தனுஷும் அரசியலுக்கு வருவாரா என்று கேள்வி எழுப்பப்பட்ட போது அதற்கு அவரது தந்தையும் இயக்குநருமான கஸ்தூரி ராஜா கொடுத்துள்ள பதில் அனைவரையும் குழப்பத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
Dhanush Entering Politics : சமீபத்தில், நடிகர் தனுஷின் அரசியல் வருகை குறித்து அவரது தந்தை கஸ்தூரி ராஜா பேசிய விஷயம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.
கோலிவுட் திரையுலகில், முக்கிய நடிகராக இருப்பவர் தனுஷ். இவரது தந்தையும் இயக்குநருமான கஸ்தூரி ராஜாவும் தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய இயக்குநராக இருப்பவர்தான். இவர் இயக்குநர் மட்டும் கிடையாது, தயாரிப்பாளர், இசையமைப்பாளர் என பல்வேறு துறைகளில் கலக்கியிருக்கிறார்.
சென்னையில் நடைப்பெற்ற தனியார் நிகழ்ச்சியில் கஸ்தூரி ராஜா கலந்து கொண்டார். அப்போது அவரிடம், “போயஸ் கார்டனில் வசிக்கும் தனுஷும் அரசியலுக்கு வருவாரா?” என்று கேள்வி கேட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர் என்ன பதில் சொன்னார் தெரியுமா?
கஸ்தூரி ராஜா, தனுஷின் அரசியல் வருகை குறித்த கேள்விக்கு “யார் வேண்டுமானாலும் அரசியலுக்கு வரலாம். என் மகன்களோ, பேரன்களோ கூட அரசியலுக்கு வரலாம்” என்று கூறினார்.
தொடர்ந்து, “சென்னையில் மிக பவர்ஃபுல்லான இடமாக இருப்பது கோபாலபுரம்தான். கலைஞர் கருணாநிதி வாழ்ந்த அந்த இடம்தான் ஒளி பிறந்த இடம். வருங்காலத்தில் தனுஷ் மகன் சினிமாவுக்கு வரலாம். இப்போது மகள் வழி பேரன் நடித்து வருகிறார்” என்று கூறியிருக்கிறார்.
”தனுஷின் நிஜ பெயர், வெங்கடேச பிரபு. சினிமாவுக்காக தனுஷ் என்று மாற்றிக்கொண்டார். ஆனால், இப்போது ஏர்போர்ட் உள்ளிட்ட பல இடங்களில் அவரை தனுஷ் கே.ராஜா என்றுதான் அழைக்கின்றனர். என் பெயரோடு அவரது பெயரை அழைப்பது பெருமையாக உள்ளது” என்று கூறினார்.
கஸ்தூரி ராஜா, ”துள்ளுவதோ இளமை” திரைப்படம் தங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றியதாகவும், தான் சினிமாவிற்கு வருவதற்கு முன்பு பட்ட கஷ்டங்களையும் தெரிவித்தார். தொடர்ந்து, செல்வராகவனின் முதல் படத்தை எடுக்க 4 கோடி வாங்கியதாகவும் இவர் இப்போது நல்ல இடத்தில் இருப்பதாகவும், இதனால் தங்களின் குடும்பம் நல்ல நிலையில் இருப்பதாகவும் பேசினார்.
தனுஷ் நடித்த கர திரைப்படம் கடைசியாக திரையரங்குகளில் வெளியானது. இதையடுத்து, தமிழரசன் பச்சமுத்து இயக்கும் ஒரு படத்தில் நடித்து வருகிறார். அடுத்து மாரி செல்வராஜின் ஒரு படத்தில் நடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.