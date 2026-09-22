/72வது தேசிய விருதுகள் விழா..கேப்டன் மில்லர் படத்துக்கான விருதை பெற்ற தனுஷ்!

சமீபத்தில் 72வது தேசிய விருது விழா நடந்தது. இதையடுத்து, கேப்டன் மில்லர் படத்துக்காக நடிகர் தனுஷ் தேசிய விருதினை பெற்றுக்கொண்டார். இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
72வது தேசிய விருது வழங்கும் விழாவில், குடியரசு தலைவர் திரௌபதி முர்மு தேசிய விருதுகளை வழங்கினார். இதையடுத்து இதில் யார் யார் விருது பெற்றார்கள் என்பது குறித்த விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
72வது தேசிய திரைப்பட விருதுகள் விழா, டெல்லியில் இதுவரை நடைப்பெற்று வந்தது, தற்போது முதன்முறையாக குஜராத்தின் ஏகதா நகரில் நடைப்பெற்று வருகிறது. இதில், கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு வெளியான திரைப்படங்கள் மற்றும் கலைஞர்களுக்கு முன்பே அறிவிக்கப்பட்ட தேசிய விருதுகளை குடியரசு தலைவர் திரௌபதி முர்மு வழங்கி வருகிறார்.
அருண் மாத்தேஸ்வரன் இயக்கத்தில், 2024ஆம் ஆண்டு வெளியான கேப்டன் மில்லர் திரைப்படத்திற்காக நடிகர் தனுஷ் தேசிய விருதை பெற்றுக்கொண்டார்.
தேசிய, சமூக மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மதிப்புகளை முன்னிறுத்தும் சிறந்த திரைப்படம் என்ற பிரிவில் ‘கேப்டன் மில்லர்’ படத்திற்காக தேசிய விருதை நடிகர் தனுஷ் பெற்றார். இந்த விருது வழங்கும் விழாவில் அவருடைய குடும்பத்தினர் அனைவரும் கலந்து கொண்டனர்.
நடிகை யாமி கௌதம், ஆர்டிகல் 370 எனும் திரைப்படத்திற்கான சிறந்த நடிகைக்கான விருதை பெறுகிறார். இது அவர் வாங்கும் முதல் தேசிய விருதாகும்.
நடிகர் மம்மூட்டி, பிரம்மயுகம் படத்திற்காக சிறந்த நடிகருக்கான விருதை வெல்கிறார். இவர் இத்துடன் நான்காவது முறையாக தேசிய விருதை பெறுகிறார்.