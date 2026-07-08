/DxV: தனுஷ் பகிர்ந்த போஸ்டர்! யாருடன் கூட்டணி? ரசிகர்களின் டவுட்டு..

நடிகர் தனுஷ், தற்போது தன்னுடைய புதிய படத்தின் போஸ்டர் ஒன்றை பகிந்திருக்கிறார். அதில், D x V என்ற எழுத்துகள் மட்டும் இருக்கிறது. இதையடுத்து அவர் யாருடன் கைக்கோர்க்கப்போகிறார் என்கிற கேள்வி ரசிகர்களின் மனங்களில் எழுந்துள்ளது.
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Dhanush
நடிகர் தனுஷ், சமீபத்தில் தன்னுடைய எக்ஸ் தளத்தில் ஒரு புதிய போஸ்டரை பகிர்ந்திருக்கிறார். அதில், D X V என்ற எழுத்துகள் மட்டும் இருக்கிறது. இதை பார்த்த ரசிகர்கள், தனுஷின் அடுத்த படத்தை இயக்கப்போவது யார் என்று குழம்பி வருகின்றனர்.
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ஓம்
தனுஷ் நடிப்பில் இந்த வருடம் ‘கர’ திரைப்படம் வெளியாகி தோல்வியை தழுவியது. இதையடுத்து, தனுஷ், ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் ‘ஓம்’ எனும் திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தையடுத்து எந்த படத்தில் நடிக்கப்போகிறார் எனும் ஆவல் அவரது ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.
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D X V
தனுஷ் தன்னுடைய ட்விட்டர் பக்கத்தில் பகிர்ந்திருக்கும் போஸ்டரில், D X V என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. இதில் D என்பது தனுஷை குறிக்கும் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். ஆனால், V எழுத்துக்கான இயக்குநர் யார் என்பதுதான் யாருக்கும் தெரியவில்லை. இந்த போஸ்டருடன் கூடவே “பணிந்தவரை விட்டு வைப்பான் பகைத்தவரை நட்டு வைப்பான்” என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது.
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V இயக்குநர்
அந்த V இயக்குநர், வெற்றிமாறனா? வெங்கட் பிரபுவா? வெங்கி அட்லூரியா? என்கிற கேள்வி மக்கள் மனங்களில் எழுந்துள்ளது. அதன் கூடவே, ஒரு வேளை ஷங்கரின் வேள்பாரி படத்தில் இணைவதை தனுஷ் சொல்கிறாரா என்கிற சந்தேகமும் எழுந்திருக்கிறது.
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ஜூலை 10
தனுஷ், இது குறித்த முழு அப்டேட்டை, ஜூலை 10ஆம் தேதியான வெள்ளிக்கிழமை தெரிவிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதுவரை, ரசிகர்கள் காத்திருப்பதும் அவசியம்.