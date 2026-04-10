விரைவில் ஹீரோவாகும் தனுஷின் மகன்! முதல் படத்திலேயே இப்படியா? வெளியான அப்டேட்..

Dhanush Son Yatra To Debut As Hero : தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய நடிகராக இருப்பவர், தனுஷ். இவருக்கு, யாத்ரா மற்றும் லிங்கா என இரு மகன்கள் இருக்கின்றனர். இதில் மூத்த மகன் ஹீரோவாக களமிறங்க இருக்கிறார்.
Dhanush Son Yatra To Debut As Hero : கோலிவுட் திரையுலகில், முக்கிய நடிகராகவும், டாப் நடிகராகவும் இருப்பவர், தனுஷ். இவருக்கும் ஐஸ்வர்யாவிற்கும் 2004ஆம் ஆண்டு திருமணம் நடந்தது. இவர்களுக்கு, யாத்ரா மற்றும் லிங்கா என இரு மகன்கள் இருக்கின்றனர். தனுஷும் ஐஸ்வர்யாவும் சமீபத்தில் விவாகரத்து பெற்ற நிலையில், இவர்களின் மகன்களை கோ பேரெண்டிங் முறையில் வளர்த்து வருகின்றனர். தற்போது தனுஷின் மகன் யாத்ரா தனது முதல் படத்தில் நடிக்க இருப்பதாக ஜிவி பிரகாஷ் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழில், டாப் நடிகராக வலம் வருபவர் தனுஷ். இவர் இப்போது தமிழ் படத்தில் மட்டுமல்ல, தெலுங்கு, இந்தி, ஆங்கிலம் உள்ளிட்ட மொழி படங்களிலும் நடித்து வருகிறார்.
தனுஷுக்கும் ஐஸ்வர்யாவிற்கும் 2004ல் திருமணம் ஆனது. காதல் திருமணம் செய்துகொண்ட இவர்கள், சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு விவாகரத்து பெருவதாக அறிவித்தனர். இது ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சியளித்தது. இவர்களுக்கு, யாத்ரா மற்றும் லிங்கா என இரு மகன்கள் உள்ளனர்.
தனுஷும் ஐஸ்வர்யாவும் பிரிந்து வளர்ந்தாலும், தங்களின் மகன்களை கோ-பேரெண்டிங் முறையில் வளர்த்து வருகின்றனர். சமீபத்தில் யாத்ராவின் பள்ளி பட்டமளிப்பு விழாவில் கூட இருவரும் கலந்து கொண்டனர்.
தனுஷின் மூத்த மகன் யாத்ரா, கடந்த ஆண்டு பள்ளிப்படிப்பை முடித்தார். இதையடுத்து, இவர் சினிமாவில் தனது தந்தை நடித்து இயக்கும் சில படங்களில் சில வேலைகள் பார்ப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அதே சமயத்தில், இவர் தனது முதல் படத்தில் நடிக்க இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.
யாத்ரா, தனது முதல் படத்திற்காக பயங்கரமாக தனது உடலை தயார் செய்து வருவதாகவும், இதற்காக சிக்ஸ் பேக் வைத்திருப்பதாகவும் தனுசின் நெருக்கமான நண்பர் ஒருவர் தெரிவித்திருக்கிறார்.
அந்த நண்பர் வேறு யாருமில்லை, ஜி.வி.பிரகாஷ்தான். இவர், தனுஷிற்கும் அவரது பிள்ளைகளுக்கும் ரொம்பவே நெருக்கமானவர். அதனால் இவரிடம் யாத்ரா குறித்து கேள்விப்பட்ட போது இவர் இந்த தகவல்களை பகிர்ந்து கொண்டார்.
யாத்ரா சீக்கிரமே தன் முதல் படத்தில் நடிப்பார் என்று கூறிய அவர், அதை தனுஷ் இயக்குவாரா என்கிற கேள்விக்கு பதில் அளிக்கவில்லை. அதே சமயத்தில், யாத்ரா எப்போது திரையுலகிற்கு வருவார் என்பதை தனுஷ்தான் முடிவெடுப்பார் என்றும் கூறியிருக்கிறார்.