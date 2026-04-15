தன்னை விட..22 வயது இளம் நடிகையுடன் ஜோடி சேரும் தனுஷ்! யார் அந்த நாயகி?

பிரபல நடிகர் தனுஷ், தன்னை விட 22 வயது குறைந்த நடிகைக்கு ஜோடியாகப்போவதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்துகொள்வோம்.
தமிழ் திரையுலகில் டாப் நடிகராக இருப்பவர் தனுஷ். இவர், தமிழில் மடுமல்லாது இந்தி, தெலுங்கு, ஆங்கிலம் உள்ளிட்ட மொழிகளிலும் நடித்துள்ளார். இவர் அடுத்ததாக தமிழில் நடிக்கப்போகும் திரைப்படத்தில் நடிக்கப்போகும் ஹீரோயின், அவரை விட 22 வயது இளையவராக இருக்கிறார். இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.
தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய நடிகராக இருப்பவர் தனுஷ். மாநில விருது, தேசிய விருது என பல விருதுகளை பெற்றிருக்கும் இவர், துள்ளுவதோ ஒளமை திரைப்படம் மூலமாக திரையுலகிற்குள் அறிமுகமானார். இவரது தந்தை, அண்ணன் என அனைவருமே சினிமா உலகை சேர்ந்தவர்கள்தான்.
தனுஷ், தமிழில் மட்டுமல்லாமல் தெலுங்கு, இந்தி, ஆங்கிலம் உள்ளிட்ட பல்வேறு படங்களில் நடித்து வருகிறார். இவரைத்தேடி ஹாலிவுட் பட வாய்ப்புகள் கூட வருகின்றன. தனுஷின் ’கர’ திரைப்படம், வரும் ஏப்ரல் 30ஆம் தேதி திரைகு வருகிறது. இதையடுத்து அவர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கும் படத்தில் நடிக்கிறார். இவருடன் ஸ்ரீலீலா மற்றும் சாய் பல்லவி உள்ளிட்டோர் நடிக்கின்றனர்.
தனுஷின் 56வது திரைப்படத்தை, தமிழரசன் பச்சமுத்து இயக்குகிறார். லப்பர் பந்து படத்தின் வெற்றிக்குப்பின், இவர் இயக்கும் படம் இதுவாகும். இந்த படத்தின் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் பணிகள் தற்போது நடந்து வரும் சூழலில், இதில் நடிக்க வைக்க ஒரு ஹீரோயினை படக்குழு தேர்ந்தெடுத்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அதற்காக, இளம் நடிகை ஒருவரை தேர்ந்தெடுத்துள்ளார்களாம்.
அந்த நடிகை, சமீபத்தில் இணையத்தில் சென்சேஷனல் ஆக இருக்கும் ஒருவர் ஆவார். இவர், குழந்தை நட்சத்திரமாக தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமாகி இருக்கிறார். இப்போது வளர்ந்த பின்பு பாலிவுட்டில் ஹீரோயினாக ஒரு படத்தில் நடித்திருந்தார். அந்த படம் நல்ல ஹிட் அடித்திருப்பதை தொடர்ந்து, அவருக்கு இப்போது மார்கெட் உச்சத்தில் உள்ளது.
அந்த நடிகை வேறு யாருமில்லை, சாரா அர்ஜுன்தான். துரந்தர் திரைப்படத்தில் ஹீரோயினாக நடித்திருத இவர், முதலில் தமிழில்தான் தெய்வமகன் படத்தில் குழந்தை நட்சத்திரமாக நடித்திருந்தார். கொஞ்சம் வளர்ந்த பின்பு, பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படத்தில் சிறு வயது நந்தினியாக நடித்திருந்தார். துரந்தர் படத்தில் இவருக்கு கிடைத்த வரவேற்பு, இவரை இப்போது பெரிய இடத்தில் தூக்கி வைத்துள்ளது.
தனுஷின் 56வது படத்தில் ஹீரோயினாக நடிக்க வைக்க, ருக்மிணி வசந்துடன் பேச்சுவார்த்தை நடந்ததாக கூறப்படுகிறது. அவரிடம் கால்ஷீட் கிடைக்காத காரணத்தினால், இந்த வாய்ப்பு சாரா அர்ஜுனுக்கு சென்றிருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
சாரா அர்ஜுன், 2005ல் பிறந்தவர். இவரது வயது 20. தனுஷ், 1983ல் பிறந்தவர், இவருக்கு வயது 42. தனுஷ், தன்னை விட 22 வயது குறைவான நடிகையுடன் நடிக்கப்போகிறார் என்கிற தகவல் தெரிந்து, ரசிகர்கள் இது குறித்து இணையத்தில் பேசி வருகின்றனர்.