“பொய் பொய் பொய்”..என தனுஷ் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்! எதற்கு தெரியுமா?

Actor Dhanush Warns Fans: ‘இட்லி கடை’ பற்றி தனுஷ் வெளியிட்ட எச்சரிக்கை! பொய்யான விமர்சனங்கள் வேண்டாம் என்று எச்சரித்தார்.
Actor Dhanush Warns Fans: ‘இட்லி கடை’ படத்துக்கான போலியான ரிவ்யூக்கள் குறித்து தனுஷ் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார். “படம் பார்த்த பிறகே தீர்ப்பு சொல்லுங்கள்” என்று அவர் ரசிகர்களிடம் வேண்டுகோள் விடுத்தார்.
தனுஷ் எச்சரிக்கை! ‘இட்லி கடை’ படத்துக்கு போலியான விமர்சனங்கள் வருவதை ரசிகர்கள் நம்ப வேண்டாம் என்று தனுஷ் எச்சரித்தார். “படம் 9 மணிக்கு வெளியானால் 12:30க்கு தான் உண்மையான கருத்து தெரியும், அதற்கு முன் வரும் விமர்சனங்கள் போலி” என்று அவர் கூறினார்.
சோஷியல் மீடியா ரிவ்யூஸ்: கோயம்புத்தூரில் நடந்த ‘இட்லி கடை’ டிரைலர் வெளியீட்டு விழாவில் பேசிய தனுஷ், படம் திரையரங்கில் தொடங்குவதற்கும் முன்பே சிலர் போலியான விமர்சனங்களை வெளியிடுவதாகக் கடும் குற்றச்சாட்டு முன்வைத்து கண்டனம் தெரிவித்தார்.
"படம் 9 மணிக்கு, ரிவ்யூ 8 மணிக்கு!" “9 மணிக்கு படம் வெளியானால், 12:30 மணிக்குத்தான் படம் எப்படி இருக்கிறது என்று சொல்ல முடியும். அதற்கு முன் வரும் விமர்சனங்களை நம்பாதீர்கள்” என்று ரசிகர்களிடம் கேட்டுக் கொண்டார்.
தனுஷ் வேண்டுகோள்: “நீங்களே படம் பார்த்து முடிவு செய்யுங்கள். அல்லது பார்த்த நண்பர்களிடம் கேளுங்கள். சோஷியல் மீடியாவில் வரும் போலி விமர்சனங்களை நம்பி முடிவு செய்ய வேண்டாம்” என்று கூறியுள்ளார்.
தமிழ் சினிமாவுக்கான நல்ல சூழல்: தனுஷ் தனது பேச்சில், ஒவ்வொரு படமும் வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதன் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்தினார். ஒரு படத்தின் வெற்றி தயாரிப்பாளர்களை மட்டுமல்ல, சினிமாவை சார்ந்த நூற்றுக்கணக்கான தொழில்கள் மற்றும் குடும்பங்களின் வாழ்வாதாரத்தையும் பாதுகாக்கும் என குறிப்பிட்டார்.
இட்லி கடை படம்: தனுஷ் இயக்கி, நடித்திருக்கும் படம். அருண் விஜய், ஷாலினி பாண்டே, நித்யா மேனன் நடித்துள்ளார்கள். அக்டோபர் 1ஆம் தேதி வெளியாகிறது.
மதம்பட்டி கதை: இணையத்தில் வைரலாகிய செய்தி படி: ‘இட்லி கடை’ படத்தின் டிரெய்லரில் நபர் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் வாழ்க்கை கதை புகைப்படங்களை உள்ளடக்கியதாக கூறி பலர் ட்ரோல் செய்கிறார்கள். ஆனால் இதை குறித்து படக்குழுவினரால் எந்த அதிகாரப்பூர்வ உறுதிப்பாடும் அளிக்கப்படவில்லை.