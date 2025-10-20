துருவ் விக்ரம் நடிக்கும் அடுத்த படம்! இயக்குநர் யார் தெரியுமா?

Dhruv Vikram Next Movie Director : கோலிவுட்டில் வளர்ந்து வரும் நடிகராக இருப்பவர், துருவ் விக்ரம். இவர் பைசன் படம் மூலம் ரசிகர்கள் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்றுள்ளார். இதையடுத்து அவர் நடிக்கும் படம் எது தெரியுமா?
Dhruv Vikram Next Movie Director : விக்ரமின் மகன் துருவ், ஆதித்யா வர்மா படம் மூலம் திரையுலகில் அறிமுகமானார். தற்போது மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் பைசன் படத்தில் நடித்திருந்தார். இந்த படம், மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. அடுத்ததாக, எந்த படத்தில் நடிக்க இருக்கிறார் என்பதை தெரிந்துகொள்ள ரசிகர்கள் ஆர்வத்துடன் காத்துக்கொண்டுள்ளனர். இது குறித்த தகவல் தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது.
டாப் நடிகர் விக்ரமின் மகன், துருவ். வாரிசு நடிகராக திரையுலகிற்குள் களமிறங்கி இருக்கும் இவர், முதலில் ஆதித்யா வர்மா படத்தில் நடித்தார். பின்னர் மகான் படத்திலும் தன் தந்தையுடன் சேர்ந்து நடித்தார்.
துருவ் விக்ரம் கடைசியாக நடித்த படம், பைசன். இந்த படத்தை மாரி செல்வராஜ் இயக்கியிருந்தார். இதில் அவர் கபடி வீரராக நடித்திருந்தார்.
அர்ஜுனா விருது வாங்கிய தேசிய கபடி வீரர், மணத்தி கணேசனின் வாழ்க்கையை வைத்து உருவான படம்தான், பைசன். இந்த படத்திற்காக அவருக்கு எட்டுத்திக்கிலிருந்தும் பாராட்டுகள் கிடைத்து வருகின்றன.
பைசன் திரைப்படத்திற்கு பிறகு, துருவ் விக்ரம் யார் படத்தில் நடிக்க இருக்கிறார் என்கிற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
துருவ் விக்ரமின் அடுத்த படத்தை இயக்கப்போகும் இயக்குநரும் மக்கள் மத்தியில் பிரபலமானவர்தான். அவர் யார் தெரியுமா?
டாடா படத்தின் இயக்குநர்தான், துருவின் அடுத்த பட இயக்குநர் என்று கூறப்படுகிறது. பைசன் படத்திற்கு முன்னரே இவர்கள் இருவரும் ஒரு படத்தில் இணைய இருப்பதாக பேச்சு வந்தது.
கணேஷ் கே பாபு, தற்போது ரவி மோகனை வைத்து ‘கராத்தே பாபு’ படத்தை இயக்கி வருகிறார். இந்த படத்தை அடுத்து அவர் துருவ் விக்ரமுடன் நடிக்கலாம் என்று பேச்சு அடிபடுகிறது.