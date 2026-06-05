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ராகவா லாரன்ஸிற்கு இவ்வளவு பெரிய மகளா! இவரும் சினிமாவுக்கு வருகிறாராம்..

Written ByYuvashree
Published: Jun 05, 2026, 07:38 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 07:38 PM IST

நடிகரும் நடன இயக்குநருமான ராகவா லாரன்ஸ், தற்போது தனது மகளையும் இயக்குநராக இண்ட்ரோ செய்ய இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

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ராகவா லாரன்ஸ்

தமிழ் திரையுலகில், திறமைமிகு செலிப்ரிட்டிகளுள் ஒருவராக வலம் வருகிறார், ராகவா லாரன்ஸ். இவர், நடன இயக்குநராக அறிமுகமாகி இப்போது இயக்குநர் மற்றும் நடிகராக இருக்கிறார்.

 

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மகள்

ராகாவா லாரன்ஸிற்கு ராகவி என்கிற மகள் இருக்கிறார். அவர், தற்போது புதிதாக ஒரு படத்தை இயக்கி சினிமாவில் அறிமுகம் ஆவதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. 

 

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ராகவி

ராகவா லாரன்ஸின் வெற்றிப்படமான அமைந்த, காஞ்சனா படத்தின் அடுத்தடுத்த பாகங்களை இயக்கி வெற்றி இயக்குநராக மாறினார்.

 

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தயாரிப்பு

ராகவா லாரன்ஸின் மகள் ராகவி இயக்கும் திரைப்படத்தை, அவரது தந்தையே தயாரிக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

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அதிகாரப்பூர்வ தகவல்

இந்த படம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல், விரைவில் வெளியாகும் என கூறப்படுகிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

TAGS:
raghava lawrence
Raghava Daughter
Celebrity News
Debut Movies

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