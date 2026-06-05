/ராகவா லாரன்ஸிற்கு இவ்வளவு பெரிய மகளா! இவரும் சினிமாவுக்கு வருகிறாராம்..

நடிகரும் நடன இயக்குநருமான ராகவா லாரன்ஸ், தற்போது தனது மகளையும் இயக்குநராக இண்ட்ரோ செய்ய இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
தமிழ் திரையுலகில், திறமைமிகு செலிப்ரிட்டிகளுள் ஒருவராக வலம் வருகிறார், ராகவா லாரன்ஸ். இவர், நடன இயக்குநராக அறிமுகமாகி இப்போது இயக்குநர் மற்றும் நடிகராக இருக்கிறார்.
ராகாவா லாரன்ஸிற்கு ராகவி என்கிற மகள் இருக்கிறார். அவர், தற்போது புதிதாக ஒரு படத்தை இயக்கி சினிமாவில் அறிமுகம் ஆவதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.
ராகவா லாரன்ஸின் வெற்றிப்படமான அமைந்த, காஞ்சனா படத்தின் அடுத்தடுத்த பாகங்களை இயக்கி வெற்றி இயக்குநராக மாறினார்.
ராகவா லாரன்ஸின் மகள் ராகவி இயக்கும் திரைப்படத்தை, அவரது தந்தையே தயாரிக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த படம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல், விரைவில் வெளியாகும் என கூறப்படுகிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.