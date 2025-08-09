English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

புலி படத்தில் விருப்பமே இல்லாமல் நடித்த பிரபலம்.. விஜய் வற்புறுத்தினாரா?

Actor Kichcha Sudeep: விஜய் நடிப்பில் வெளியான புலி திரைப்படத்தில் தனக்கு நடிக்க முதலில் விருப்பம் இல்லை என நடிகர் கிச்சா சுதீப் தெரிவித்துள்ளார். 
நடிகர் விஜய்யின் புலி படம் 2015ஆம் ஆண்டு வெளியானது. இப்படத்தில் ஸ்ருதிஹாசன், ஸ்ரீதேவி, பிரபு, கிச்சா சுதீப், ஹன்சிகா மோத்வானி உள்ளிட்ட பல பிரபலங்கள் நடித்திருந்தனர்.   

இப்படம் பெரிதாக ரசிகர்கள் மத்தியில் வரவேற்பை பெறவில்லை. இப்படத்தை சிம்புதேவன் இயக்கி இருந்தார். இவர் வடிவேலுவை வைத்து இம்சை அரசன் 23ஆம் புலிக்கேசி படத்தின் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமானார். 

சிம்புதேவன் இம்சை அரசன் 23ஆம் புலிகேசி திரைப்படத்திற்கு பிறகு அறை என் 305ல் கடவுள், இரும்புகோட்டை முரட்டு சிங்கம் உள்ளிட்ட படங்களை இயக்கிய பின்னர் புலி படத்தை இயக்கி இருந்தார். வேதாள உலகத்தை மையமாக கொண்டு எடுத்த புலி படம் எதிர்பார்த்த அளவு வரவேற்பை பெறவில்லை. 

நடிகை ஸ்ரீதேவி இப்படத்தின் மூலம் பல ஆண்டுகள் கழித்து ரீ- என்டரி கொடுத்தார்.மேலும், படத்தில் கிச்சா சுதீப் வில்லனாக நடித்திருந்தார். இந்த நிலையில், இப்படத்தில் நடிக்க ஒப்புக்கொண்டது ஏன் என அவர் பேசி உள்ளார். 

அவர் கூறியதாவது இப்படத்தின் கதையை என்னிடம் சொன்னபோது, எனக்கு அவ்வளவாக விருப்பம் இல்லை. மூன்று மாதங்கள் கழித்துதான் படத்தில் நடிக்க சம்மதம் தெரிவித்தேன். இந்த படத்தில் நடிக்க ஒப்புக்கொண்டதற்கு முக்கிய காரணம் விஜய் சார் தான். அவர் என்னிடம் பேசிய பின்னர் தான் நான் படத்தில் நடிக்க ஒப்புக்கொண்டேன். 

முதல்நாள் செட்டுக்கு போவிட்டு வந்துவிட்டேன். பின்னர் இரண்டாவது நாள் செட்டில் உட்காந்திருந்தேன். யாரும் கண்டுக்கொள்ளவில்லை. திடீரென அனைவரும் எழுந்தி நின்றார்கள். யார் என்று பார்த்தால், அது ஸ்ரீதேவி மேடம். எனக்கு ஒரே ஷாக். என்னிடம் ஸ்ரீதேவி மேடம் படத்தில் நடிப்பதாக சொல்லவே இல்லை.  அதன் பிறகுதான் முழு மனதுடன் ஏற்றுக்கொண்டு நடித்தேன் என தெரிவித்தார். 

