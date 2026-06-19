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நடிகர் கிருஷ்ணாவிற்கு பெண் குழந்தை பிறந்தது! அவரே பகிர்ந்த முதல் போட்டோ..

Written ByYuvashree
Published: Jun 19, 2026, 03:20 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 03:20 PM IST

பிரபல நடிகர் கிருஷ்ணாவிற்கு, பெண் குழந்தை பிறந்துள்ளதாக அறிவித்திருக்கிறார். குழந்தையின் முதல் போட்டோவையும் பகிர்ந்துள்ளார். இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம். 

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சினிமா

தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய நடிகராக இருப்பவர், கிருஷ்ணா. சினிமா பின்னணியில் இருந்து வந்த இவருக்கு, சிறு வயதில் இருந்தே நடிப்பில் ஆர்வம் அதிகம்.

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கிருஷ்ணா

கிருஷ்ணா, சில தமிழ் படங்களில் நடித்திருந்தாலும் அவருக்கு பெரிய பிரபலத்தை கொடுத்தது கழுகு திரைப்படம்தான். அதில் நடித்த பிறகு வானவராயன் வல்லவராயன் உள்ளிட்ட சில படங்களில் நடித்தார். ஆனால், அந்த படஙகள் பெரிய வரவேற்பை பெறவில்லை.

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திருமணம்

கிருஷ்ணாவிற்கு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு முதல் திருமணம் விவாகரத்து ஆனது. இதையடுத்து ஒன்றரை வருடம் முன்பு இரண்டாவது திருமணம் செய்து கொண்டார். இதற்கு சில நாட்களிலேயே போதைப்பொருள் வழக்கில் சிக்கினார்.

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குழந்தை

கிருஷ்ணாவிற்கு தற்போது பெண் குழந்தை பிறந்துள்ளது. இந்த போட்டோவை அவரே பகிர்ந்துள்ளார்.

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வைரல்

தன் மனைவி மற்றும் குழந்தை இருவருமே ஆரோக்கியமாக இருப்பதாக அவர் பகிர்ந்திருக்கிறார். இவருடைய புகைப்படம் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

TAGS:
Actor Krishna
Baby girl

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