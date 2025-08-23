நடிகர் மாதவன் பிரிட்டிஷ் ஆர்மியில் பயிற்சி? தனது கனவு ஆர்மி தான் - மாதவன்!

Actor Madhavan in British Army: ஆர்மியை கனவு கண்ட மாதவன், விதியின் விளைவாக சினிமா உலகுக்குள் வந்தார். இன்று பல மொழிகளில் ரசிகர்களின் இதயத்தில் இடம்பிடித்த பன்முக நடிகராக திகழ்கிறார்.
Actor Madhavan in British Army: "ஆர்மி கனவு கொண்ட நடிகர் ஆர். மாதவன்" - திரையில் காதலன், நண்பன், அதிகாரி என பல முகங்களில் ரசிகர்களை கவர்ந்த மாதவனின் முதல் கனவு, சினிமா அல்ல… இந்திய இராணுவத்தில் சிப்பாயாக சேவை செய்வதுதான்.
NCC-யில் மாதவன்: மாதவன் தனது இளமைக்காலத்தில் NCC-இல் மிகச் சிறப்பாக செயல்பட்டார். ஒழுக்கம், தலைமைத்திறன், அர்ப்பணிப்பு ஆகியவற்றால் அவர் அனைவரிடமும் பிரபலமானார். இதன் விளைவாக மகாராஷ்டிராவின் “Best Cadet” என்ற பெருமை பெற்றார்.
இங்கிலாந்தில் பயிற்சி! மாதவன் இந்தியாவில் இருந்து மிகச் சிலருக்கே கிடைத்த அரிய வாய்ப்பைப் பெற்றார். அவர் British Army, Royal Navy, Royal Air Force ஆகிய உலகப் புகழ் பெற்ற படைப்பிரிவுகளுடன் நேரடியாக பயிற்சி பெற்றார்.
ஆர்மி கனவின் தடம் புரண்ட தருணம்: இங்கிலாந்தில் சிறப்பான பயிற்சி முடித்த பிறகு, இந்திய இராணுவத்தில் சேர மாதவன் ஆவலுடன் முயன்றார். ஆனால் வயது வரம்பை 6 மாதங்கள் மீறியதால் விதிகள் அனுமதிக்கவில்லை; இதனால் அவர் வாய்ப்பை இழந்தார்.
புதிய பாதை: ஆர்மி கனவு நெனவாகாததால், மாதவன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிப்பில் கவனம் செலுத்தினார். பின்னர் பெர்சனாலிட்டி டெவலப்மென்ட் மற்றும் பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் பயிற்சியாளராக பணியாற்றினார். இந்த திறமையால் இந்தியாவை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி ஜப்பானில் நடந்த மாநாட்டில் பங்கேற்றார்.
திரை உலகுக்கு வந்த விதம்: 1996ல் சாண்டல்வுட் டால்க் விளம்பரத்தின் மூலம் திரையுலகில் முதல் தடவை தோன்றினார் மாதவன். அதன் பின் Banegi Apni Baat, Sea Hawks போன்ற தொலைக்காட்சி தொடர்களில் நடித்து புகழ் பெற்றார்.
சினிமா வெற்றி: Rehna Hai Tere Dil Mein மூலம் இளைஞர்களின் இதயத்தில் நிலையான இடம் பிடித்தார் மாதவன். தொடர்ந்து Rang De Basanti மற்றும் 3 Idiots போன்ற வெற்றி படங்களில் நடித்தார். தமிழ், ஹிந்தி, தெலுங்கு, மலையாளம் என பல மொழிகளில் திகழ்ந்தார்.
ஆர்மி – கதாபாத்திரத்தில் பிரதிபலிப்பு: மாதவனின் NCC மற்றும் ஆர்மி பயிற்சி அவரது நடிப்பில் பெரும் தாக்கம் ஏற்படுத்தியது. குறிப்பாக Rang De Basanti போன்ற படங்களில் அதிகாரி கதாபாத்திரங்களில் அவர் நடித்தபோது மிகச் சுலபமாகவும் இயல்பாகவும் தோன்றினார் என ரசிகர்கள் பாராட்டினர்.
இன்றைய மாதவன்: இன்றும் மாதவன் பல்வேறு கதாபாத்திரங்களில் திறமையாக நடித்து வருகிறார். சமீபத்தில் Aap Jaisa Koi என்ற OTT படத்தில் தோன்றி ரசிகர்களை கவர்ந்தார். அடுத்ததாக ரன்வீர் சிங்குடன் Dhurandhar படத்தில் நடிக்கிறார்.