ரஜினி படத்தில் நடிக்க மறுத்த மோகன்லால்! என்ன காரணம் தெரியுமா?

Mohanlal Said No To Rajinikanth Movie: மோகன்லால் ஒரு பெரிய தமிழ் ஹிட் படத்தில் எதிரியாக நடிக்க மறுத்தாரா? இதன் பின்னணியில் என்ன காரணம் என்று தெரியுமா?
Mohanlal Said No To Rajinikanth Movie: மோகன்லால் ஒருசிலர் சொல்லும் பெரிய தமிழ் ஹிட் படத்தை மறுத்தார்! என்ன தெரியுமா?
Throwback மோகன்லால், இந்திய திரை உலகின் "The Complete Actor" என்று அறியப்படுகிறார். தற்போது அவர் Dadasaheb Phalke விருது பெற்றுள்ளார். இவர் தனது திரை பயணத்தில் பல கதாபாத்திரங்களில் நடித்து, ரசிகர்களை years-கள் தொடர்ந்தும் கவர்ந்து வருகிறார்.
Sivaji Offer மோகன்லால் தமிழ் ஹிட் படம் Sivaji The Boss-ல் எதிரி கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க அழைக்கப்பட்டார். ஆனால் காலக்கட்டக் காரணமாக, அவர் அந்த வாய்ப்பை மேற்கொள்ள முடியவில்லை மற்றும் அது அவரது செயல்முறை காரணமாக மறுக்கப்பட்டது.
Role Interest மோகன்லால் எதிரி கதாபாத்திரம் சுவாரசியமாக இருந்தது என்று நினைத்தார். ஆனால் இயக்குனர் ஷங்கர் முழு வருடம் படம் செய்ய தினங்களை ஒதுக்க வேண்டும் என்று கூறியதால் அவர் அதை செய்ய மறுத்ததாக கூறப்படுகிறது.
Malayalam Projects மோகன்லால் பல மலையாளப் படங்களை விட்டுவிட்டு இந்த படத்தில் சேர வேண்டிய நிலை இருந்தது. அவர் கேரளாவிலும் தமிழ்நாட்டிலும் உள்ள நல்ல உறவுகளை பாதிக்க விரும்பவில்லை என்பது தான் காரணம்.
Villain Role நல்ல எதிரி கதாபாத்திரம் இருந்த போதும், அவர் நேரக் குறைவு காரணமாக மறுத்தார். பின்னர் அந்த கதாபாத்திரத்தை சுமன் நடித்தார். ரசிகர்கள் அதை மகிழ்ச்சியாக வரவேற்றனர்.
Recent Work மோகன்லால் சமீபத்தில் Hridayapoorvam படத்தில் மலவிகா மோகனன் மற்றும் சங்கீத பிரதாப் உடன் நடித்தார். இது குடும்ப நகைச்சுவை திரைபடமாக வெளிவந்தது.
Upcoming Film அவரது அடுத்த படம் Vrusshabha ஆகும். இயக்குனர் நந்தா கிஷோர் இயக்கத்தில், பெரிய காலப்பகுதி கதை கொண்ட படம் அக்டோபர் 16-ல் வெளியிடப்படுகிறது. ரசிகர்கள் பெரும் எதிர்பார்ப்புடன் உள்ளனர்.