பிரதீப் ரங்கநாதனுக்கு ஜோடியாக 2 நாயகிகள்! ரெண்டு பேருமே ரீசண்ட் ஹிட் கொடுத்தவர்கள்..

Pradeep Ranganathan Next Movie Two Heroines : தமிழ் திரையுலகில், சமீப காலமாக வளர்ந்து வரும் நடிகராக இருக்கிறார் பிரதீப் ரங்கநாதன். இவர், அடுத்ததாக ஏஜிஎஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கும் படத்தை இயக்கி நடிக்க இருக்கிறார். இந்த படத்தில் இவருக்கு ஜோடியாக இரண்டு பேர் நடிப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.
கோலிவுட்டில், அடுத்த பெரிய ஹீரோவாக வர இருப்பவர் பிரதீப் ரங்கநாதன். கோமாளி படத்தை இயக்கி, அதில் சிறிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்து அறிமுகமான பிரதீப் இன்று வரிசையாக ரூ.100 கோடி ஹிட் கொடுத்த ஹீரோக்களுள் ஒருவர்.
பிரதீப், முதன்முறையாக எழுதி, இயக்கி, ஹீரோவாக நடித்த ’லவ் டுடே’ திரைப்படம் பெரிய வெற்றியை பெற்றது. இதையடுத்து, அவர் அடுத்ததாக இரண்டு படங்களில் ஹீரோவாக மட்டும் நடித்தார்.
பிரதீப் அஸ்வத் மாரிமுத்து இயக்கத்தில் ஹீரோவாக நடித்த ‘டிராகன்’ திரைப்படம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. அதே ஆண்டிலேயே, புதுமுக இயக்குநர் கீர்த்தீஸ்வரன் இயக்கத்தில் அவர் நடித்திருந்த ‘ட்யூட்’ திரைப்படமும் வெளியாகி ஹிட் அடித்தது. இரு படங்களும் ரூ.100 கோடிக்கு மேல் சம்பாதித்தன.
அடுத்ததாக பிரதீப்பின் LIK திரைப்படம் ரிலீஸிற்காக ரெடியாக இருக்கிறது. விக்னேஷ் சிவன் இயக்கியிருக்கும் இந்த படத்தின் ரிலீஸ், கடந்த ஓராண்டாக தள்ளிப்போய்க்கொண்டே இருக்கிறது. இதையடுத்து, ஏஜிஎஸ் நிறுவனத்துடன் ஒரு புதிய படத்தில் பிரதீப் கமிட் ஆகியிருக்கிறார்.
ஏஜிஎஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கும் படத்தை, பிரதீப் ரங்கநாதன் இயக்கி நடிக்க இருக்கிறார். இந்த படத்தின் கதை, ஒரு சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் என்று கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து இப்படத்தில் இரு நாயகிகள் என்று பேச்சு அடிபடுகிறது.
இந்த படத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதனுக்கு ஜோடியாக 2 நாயகிகள் நடிப்பதாக கூறப்படுகிறது. அதில் ஒருவர் மீனாட்சி சௌத்ரி என்றும், இன்னொருவர் ஸ்ரீலீலா என்றும் சொல்லப்படுகிறது. இருவருமே தென்னிந்திய திரையுலகின் சென்சேஷனல் நாயகிகளாக இருக்கின்றனர்.,
மீனாட்சி சௌத்ரி, தெலுங்கில் ஹிட் நாயகியாக இருக்கிறார். லக்கி பாஸ்கர், கோட் உள்ளிட்ட இவரது படங்கள் வரிசையாக ஹிட் அடித்தது. அதே போல, ஸ்ரீலீலாவும் தமிழில் சமீபத்தில் ‘பராசக்தி’ படத்தில் நடித்திருந்தார். இந்த படமும் பெரும் வெற்றி பெற்றது. பிரதீப் ரங்கநாதனுடன் இருவரும் சேர்ந்து நடிப்பது குறித்த தகவல், இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.