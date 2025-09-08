ரஜினி - கமல் கூட்டணியில் உருவான படங்கள்...எந்த படம் ஃப்ளாப், ஹிட் என்று தெரிஞ்சுகோங்க!

Rajini Kamal Combo Films: தமிழ் சினிமாவின் இரு மாபெரும் நட்சத்திரங்கள் - ரஜினிகாந்த் மற்றும் கமல் ஹாசன். ஒரே திரையில் இணைந்திருக்கிறார்களா? அவர்களின் தொடர் படங்கள் நம்மை எப்போதும் ஆச்சர்யங்களால் நிரம்பவைக்கும்.
Rajini Kamal Combo Films: ரஜினிகாந்த் மற்றும் கமல் நடித்த படங்கள் பல. அதில், இந்த 7 படங்களில் ஒவ்வொன்றும் தமிழ் சினிமாவில் மறக்க முடியாத தருணங்களை ஏற்படுத்தியது.
ரஜினி-கமல் கூட்டணியில் வெளிவந்த படங்கள்! என்னனு தெரிஞ்சிக்கோங்க!
அப்பூர்வ ராகங்கள்: கே. பாலசந்தரின் இயக்கத்தில், கமல் ஹாசன் கதாநாயகனாக அறிமுகமானார். ரஜினிகாந்த் வில்லனாக நடித்தார். இந்த படம் காதல், வயது வேறுபாடு மற்றும் சமூக நெறிமுறைகள் குறித்து புதிய பார்வையை வழங்கியது. இருவரின் நடிப்பு திறமைகள் தமிழ் சினிமாவில் புதிய பரிமாணத்தை உருவாக்கின.
மூன்றாம் முடிச்சு: கே. பாலசந்தரின் இயக்கத்தில், கமல் ஹாசன், ஸ்ரீதேவி மற்றும் ரஜினிகாந்த் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்தனர். இது காதல், துரோக மற்றும் தற்கொலை போன்ற தீவிரமான உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தியது. இந்த படம் தமிழ் சினிமாவின் முக்கியமான படைப்பாக கருதப்படுகிறது.
அவர்கள்: கே. பாலசந்தரின் இயக்கத்தில், கமல் ஹாசன், ரஜினிகாந்த் மற்றும் ஸுஜாதா முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்தனர். இது ஒரு மூன்றாம் நிலை காதல் கதை, பெண்களின் மனநிலை மற்றும் சமுதாயத்தின் எதிர்பார்ப்புகள் குறித்து பேசுகிறது. இந்த படம் சமூக மாற்றத்தை ஊக்குவித்தது.
பதினாறு வயதினிலே: பாரதிராஜாவின் இயக்கத்தில், கமல் ஹாசன், ஸ்ரீதேவி மற்றும் ரஜினிகாந்த் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்தனர். இது ஒரு கிராமப்புற காதல் கதை, பெண்களின் சவால்கள் மற்றும் அவர்களின் மனநிலை குறித்து பேசுகிறது. இந்த படம் தமிழ் சினிமாவின் முக்கியமான படைப்பாக கருதப்படுகிறது.
ஆடு புலி ஆட்டம்: எஸ். பி. முத்துராமன் இயக்கத்தில், கமல் ஹாசன், ரஜினிகாந்த் மற்றும் ஸ்ரீபிரியா முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்தனர். இது ஒரு போலீசாரின் வாழ்க்கையை மையமாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட படம். இந்த படம் தமிழ் சினிமாவில் புதிய பரிமாணங்களை அறிமுகப்படுத்தியது.
நினைத்தாலே இனிக்கும்: கே. பாலசந்தரின் இயக்கத்தில், கமல் ஹாசன், ரஜினிகாந்த் மற்றும் ஜெயபிரதா முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்தனர். இது ஒரு இசைக்கலைஞர்களின் வாழ்க்கையை மையமாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட படம். இந்த படம் தமிழ் சினிமாவின் முக்கியமான படைப்பாக கருதப்படுகிறது.
அலவுதினும் அற்புத விளக்கும்: ஐ. வி. சாசி இயக்கத்தில், கமல் ஹாசன் மற்றும் ரஜினிகாந்த் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்தனர். இது 'அலாவுதின்' கதையை மையமாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கற்பனை படம்.