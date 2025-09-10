English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

‘மதராஸி’ படத்திற்கு சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் கொடுத்த ரிவ்யூ!

Rajinikanth Appreciates Sivakarthikeyan Madharaasi : சிவகார்த்திகேயன் நடித்துள்ள மதராஸி திரைப்படம் வெளியாகியுள்ளது. இதை பார்த்து விட்டு ரஜினிகாந்த் பாராட்டியிருக்கிறார்.

Rajinikanth Appreciates Sivakarthikeyan Madharaasi : தமிழ் திரையுலகில், முக்கிய நடிகராக வலம் வருபவர் சிவகார்த்திகேயன். இவர் நடிப்பில் சமீபத்தில் வெளியான படம் மதராஸி. இந்த படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக ருக்மிணி வசந்த் நடித்திருக்கிறார். ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் படத்தை இயக்கியிருக்கிறார். இப்படத்தை பார்த்து விட்டு, ரஜினிகாந்த் பாராட்டியிருக்கிறார்.
மதராஸி திரைப்படம், கடந்த செப்டம்பர் 5ஆம் தேதி வெளியானது. இந்த படத்தில் சிவகார்த்திகேயன் மன நோய் இருக்கும் ரகு எனும் கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார்.

மதராஸி திரைப்படத்தில் சிவகார்த்திகேயனுக்கு ஜோடியாக ருக்மிணி வசந்த் நடித்திருந்தார். இதில் அவரது பெயர் மாலதி. இருவரின் காதல் மற்றும் வில்லனுடனான ஆக்‌ஷனை சுற்றிதான் கதைக்களம் அமைக்கப்பட்டிருந்தது.

மதராஸி திரைப்படத்திற்கு ஆரம்பத்திலிருந்தே பாசிடிவான விமர்சனங்கள் வந்தன. இதையடுத்து மக்கள் தொடர்ந்து தியேட்டருக்கு சென்று படத்திற்கு ஆதரவு கொடுத்து வருகின்றனர்.

படம் ரிலீசாகி 5 நாட்கள் கடந்திருக்கும் நிலையில், படம் மொத்தமாக 73.25 கோடியை உலக பாக்ஸ் ஆபிஸில் தாண்டியிருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. 

மதராஸி படத்தை பார்த்துவிட்டு, ரஜினிகாந்த் பாராட்டியதாக சிவகார்த்திகேயன் X தளத்தில் பதிவிட்டு இருக்கிறார். “மை காட் எக்ஸலெண்ட், என்ன பர்ஃபாமன்ஸ், என்ன ஆக்‌ஷன்ஸ், சூப்பர் சூப்பர் SK! எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஆக்‌ஷன் ஹீரோ ஆகிட்டீங்க. God Bless” என்று கூறியதாக சிவகார்த்திகேயன் கூறியிருக்கிறார்.  

கூடவே, தனது சிக்னேச்சர் சிரிப்புடன் தலைவர் படத்தை பாராட்டியது மகிழ்ச்சியை தருவதாக சிவகார்த்திகேயன் தெரிவித்து இருக்கிறார்.

சிவகார்த்திகேயன் வெளியிட்டிருக்கும் இந்த பதிவு தற்போது வைரலாகி வருகிறது.

