கூலி பட விழாவில் ரஜினி அணிந்திருந்த வாட்ச்..விலை என்ன தெரியுமா?

Rajinikanth Luxurious Watch Price : நடிகர் ரஜினிகாந்த், சமீபத்தில் கூலி அன்லிஷ்ட் விழாவில் கலந்து கொண்டார். அப்போது அவர் கையில் கட்டியிருந்த கை கடிகாரத்தை கவனித்த ரசிகர்கள், அதன் விலை குறித்து இணையத்தில் பேசி வருகின்றனர்.
Rajinikanth Luxurious Watch Price : சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடித்துள்ள கூலி திரைப்படம் விரைவில் வெளியாக இருக்கிறது. இதை முன்னிட்டு, இப்படத்தின் விழாவானது சமீபத்தில் நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் நடந்தது. எங்கு சென்றாலும் எளிமையாக உடையணிந்து வரும் ரஜினிகாந்த், அங்கும் அப்படித்தான் வந்திருந்தார். ஆனால், அவர் கையில் அணிந்திருந்த கடிகாரமானது இப்போது ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. அந்த கடிகாரத்தின் விலை என்ன தெரியுமா? இதோ இங்கு பார்ப்போம்.
இந்திய திரையுலகில், பெரிய நடிகராக வலம் வருபவர் ரஜினிகாந்த். தமிழில் தோன்றிய முதல் சூப்பர் ஸ்டார் நடிகர் இவர்தான். 74 வயதாகியும் தான் நடிக்கும் படங்கள் மூலம் பாக்ஸ் ஆபிஸ் கிங்க் ஆக இருக்கிறார். இவர் நடிப்பில் விரைவில் வெளியாக இருக்கும் படம், கூலி.
கூலி திரைப்படத்தை லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கியிருக்கிறார். இந்த படத்தில் ரஜினியுடன் சேர்ந்து சத்யராஜ், அமீர் கான், சௌபின் சாஹிர், ஸ்ருதிஹாசன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கின்றனர்.
கூலி படம், சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு ஆகஸ்ட் 14ஆம் தேதி வெளியாகிறது. பான் இந்தியா அளவில் வெளியாகும் இந்த படத்தை எதிர்நோக்கி ரசிகர்கள் அனைவரும் காத்துக்கொண்டுள்ளனர்.
கூலி அன்லீஷ்ட் விழா, சமீபத்தில் நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் நடந்தது. ரஜினி எங்கு சென்றாலும் எளிமையாக ஒரு கருப்பு ஜிப்பா, நீல நிற ஜீன்ஸ் அணிந்து செல்வார் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். கூலி பட விழாவிற்கும் அவர் அப்படித்தான் வந்தார்.
ரஜினிகாந்த் இந்த விழாவில் தான் கூலி வேலை செய்த போது சந்தித்த சவால்கள், படம் குறித்த சுவாரஸ்ய தகவல்கள், தனது முந்தைய கால சினிமா அனுபவங்கள் அனைத்தையும் பகிர்ந்து கொண்டார்.
ரஜினிகாந்த், இந்த விழாவிற்கு ஒரு கைகடிகாரம் அணிந்து வந்திருந்தார். இதன் விலை என்ன என்று ஆராய்ந்த ரசிகர்கள் அதை கேட்டு ஆடிப்போய் இருக்கின்றனர். இந்த கைகடிகாரம் ஸ்பீட்மாஸ்டர் டார்க் சைட் ஆஃப் தி மூன் எனும் நிறுவனத்தின் உடையது என்று கூறப்படுகிறது. இதன் விலை, ரூ.13,21,600 என்று கூறப்படுகிறது.
சில நாட்களுக்கு முன்பு, ரஜினிகாந்தின் ஷூ விலை குறித்த விவரமும் வைரலானது. Cloudhorizon எனும் அந்த நிறுவனத்தின் ஷூவின் விலையானது, ரூ.3 லட்சம் என்று கூறப்படுகிறது. இப்படி, விலை உயர்ந்த பொருட்களை பயன்படுத்தும் ‘ரஜினியை’ எளிமையானவர் என்று கூறுபவர்களையும் ரசிகர்கள் ட்ரோல் செய்து வருகின்றனர்.