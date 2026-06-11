/ரஜினிகாந்த் ’நோ’ சொன்ன ஹிட் பாடல்! 30 வருடங்களாக ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கு..எது தெரியுமா?

Rajinikanth : தமிழ் திரையுலகின் சூப்பர் ஸ்டாராக இருக்கும் ரஜினிகாந்த், ஒரு குறிப்பிட்ட படத்தில் வந்த தனது பாடலை படத்தில் வைக்க வேண்டாம் என்று கூறினாராம். ஆனால், அந்த பாடல் ரிலீஸிற்கு பின்னர் செம ஹிட் ஆகி, 30 வருடங்களாக ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கிறது. அது எந்த பாடல் தெரியுமா?
ரஜினிகாந்த் 30 வருடங்களுக்கு முன்னர், Peak-ல் இருந்த நடிகர்களுள் ஒருவர். இவர் நடித்த அனைத்து படங்களும், பட்டிதொட்டியெங்கும் ஹிட் ஆகும். அப்படி, இவரது ஹிட் ஆன படம் ஒன்றில் இருந்த பாடலை, இவர் படத்தில் வைக்க வேண்டாமென கூறினாராம்.
1995ஆம் ஆண்டு, சுரேஷ் கிருஷ்ணா இயக்கத்தில், ரஜினிகாந்த் நடித்திருந்த திரைப்படம் பாட்ஷா. இந்த படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக நக்மா நடித்திருந்தார். இந்த படம், இதுவரை தமிழ் சினிமா பார்த்திராத கமர்ஷியல் மாஸ் அம்சங்கள் நிறைந்த படமாக இருந்தது.
பாட்ஷா திரைப்படத்தில் ரஜினிகாந்த் ஆட்டோ ஓட்டுநராக நடித்திருப்பார். ஆனால், அப்படி ஆட்டோ ஓட்டுநராக இருப்பது இடைவேளை வரைதான். இடைவேளைக்கு பின்தான், அவர் வட இந்தியாவில் கேங்க்ஸ்டராக இருந்ததும், இடைவேளைக்கு பின்னர்தான் தெரியும். இந்த படம் ஹிட் ஆனதற்கு, முக்கிய காரணம் படத்தின் பாடல்கள்.
பாட்ஷா திரைப்படத்திற்கு இசையமைத்தது ’தேனிசை தென்றல்’ தேவா. இவர், இந்த படத்திற்கு போட்டிருந்த ‘நான் ஆட்டோக்காரன் ஆட்டோக்காரன்’ பாடல், மக்கள் மத்தியில் செம ஹிட் ஆனது. இந்த பாடல் ஒலிக்காத ஆட்டோக்களே, இப்போது வரை இருந்ததில்லை.
பாட்ஷா திரைப்படத்தை இயக்கிய சுரேஷ் கிருஷ்ணா, இது குறித்து ஒருமுறை பேட்டியளித்திருந்தார். அப்போது, பாட்ஷா படத்தில் வந்த ஒரு பாடல் குறித்து பேசியிருந்தார். அதில், நீ நடந்தால் நடையழகு பாடல் கம்போஸ் ஆகி, தேவா அதை தங்களிடம் எடுத்து வந்து காண்பித்ததாகவும், பாடலை கேட்ட பின்பு அனைத்தும் நன்றாக இருப்பதாக கூறிய ரஜினி, இந்த பாடலை படத்தில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டாம் என்றும் கூறினாராம். இதைக்கேட்டு தேவா அதிருந்து போயுள்ளார்.
”ஏன் சார் இப்படி சொல்றீங்க...?” என ரஜினியை தேவா அதிர்ந்து கேட்க, அதற்கு ரஜினிகாந்த், “இல்ல சார், ஏற்கனவே பாட்ஷா படத்தில் 2 டூயட் பாடல்கள் இருக்கு. இதனால் 3வது டூயட் வேண்டாம்” என்று ரஜினி கூறினாராம். இந்த பாடலை கேசட்டில் வைத்துகொண்டு, படத்தில் இப்பாடலை கட் செய்து கொள்ளலாம் என அவர் கூறியதாக தெரிகிறது.
தேவா, இந்த பாடலை வைக்க வேண்டும் என வலியுறுத்திய பிறகு, கடைசியில் இப்பாடல் படத்தில் இடம் பெற்றிருக்கிறது. தற்போது 30 ஆண்டுகள் கடந்த பின்னும், ரஜினிக்கான பாடலாக பல ரசிகர்களின் பேஜ்களில் இப்பாடல் ஒலித்துக்கொண்டே இருக்கிறது.