ரஜினி ரொம்ப ஆசைப்பட்ட நடிகை..இவருடன் நடிக்க தவமாய் தவமிருந்தார்! யார் தெரியுமா?

Rajinikanth Wanted To Act With Famous Actress : சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த், தமிழ் திரையுலகில் டாப் இடத்தில் இருக்கும் ஹீரோயின்களுடன் நடித்து விட்டார். ஆனால், ஒரு நடிகை மட்டும் அவர் படத்தில் நடிக்க நான்கு முறை ரிஜெக்ட் செய்திருக்கிறார். அது யார் தெரியுமா?
Rajinikanth Wanted To Act With Famous Actress : தமிழ் திரையுலகில் நம்பர் 1 இடத்தில் இருக்கும் நடிகர், ரஜினிகாந்த். கடந்த 50 ஆண்டுகளில், பல்வேறு படங்களில் நடித்து, இந்தியாவின் டாப் நடிகர்களுள் ஒருவராக இருக்கிறார். இவர், ஒரு நடிகையுடன் நடிக்க பல வருடம் ஆசைப்பட்டாராம். ஆனால், அந்த நடிகை 4 முறை அவர் படங்களை ரிஜெக்ட் செய்த பின்பு, ஒரு படத்தில் அவருடன் நடித்தார். அது என்ன படம்? அந்த நடிகை யார்? இதோ முழு விவரம்!
டாப் நடிகராக இருக்கும் ரஜினிகாந்த், சமீபத்தில் சினிமாவில் தனது 50வது வருடத்தை கடந்தார். சூப்பர் ஸ்டாராக உயர்ந்த பிறகு, உச்சத்திற்கு சென்ற இவரது மார்கெட், இன்னும் அதே இடத்தில்தான் இருக்கிறது.
ரஜினிகாந்துடன் நடிக்க இதுவரை பல நடிகைகள் நோ சொன்னதில்லை. சொல்லப்போனால், சிறிய ரோல் ஆக இருந்தாலும் பரவாயில்லை என்று கூறி, பலர் இவருடன் நடித்திருக்கின்றனர். ஆனால், ஒரு நடிகை மட்டும் அவருடன் நடிக்க 4 முறை ஒப்புக்க்கொள்ளவில்லையாம்.
அந்த நடிகை, இந்தியாவின் டாப் நடிகைகளுள் ஒருவர். உலக நாடுகளில், இந்தியாவின் முகமாக திகழ்கிறார். அவர், 4 முறை ரஜினியை ரிஜெக்ட் செய்ய காரணமும் இருந்தது.
அவர் வேறு யாருமில்லை, ஐஸ்வர்யா ராய்தான். ஐஸ்வர்யாவை முதன்முதலில் நடிக்க வைக்க ஆசைப்பட்டது, படையப்பா படத்தில்தான். அதில், நீலாம்பரி கதாப்பாத்திரத்தில் அவரை நடிக்க வைக்கலாம் என ரஜினிகாந்த் கேட்டுக்கொண்டாராம்.
படையப்பா படத்தில் நடிக்க கேட்டபோது, தான் ஜீன்ஸ் படத்தில் கமிட் ஆகி விட்டதாக ஐஸ்வர்யா ராய் கூறியிருக்கிறார். அதன் பிறகு, பாபா படத்திலும் நடிக்க வைக்க முயற்சி நடந்திருக்கிறது. அப்போதும் நோ சொல்லியிருக்கிறார்.
சந்திரமுகி படத்தில், ஜோதிகாவின் கதாப்பாத்திரத்தில் கூட, ஐஸ்வர்யா ராயை நடிக்க வைக்க திட்டமிடப்பட்டதாம். அதையும் ஐஸ்வர்யா மறுத்திருக்கிறார். சிவாஜி தி பாஸ் படத்திற்கும் இதே கதைதான். இறுதியில் எந்திரன் படத்தில் சேர்ந்து நடித்தார்.
பல ஆண்டுகள் ஐஸ்வர்யாவை தன் படத்தில் நடிக்க வைக்காமல் போனதும், பின்பு எந்திரன் படத்தில் அவர் தன்னுடன் நடித்ததும் ரஜினிக்கு மகிழ்ச்சியளித்ததாம். இப்போது ரஜினி ஜெயிலர் 2 படத்தில் நடித்து வருகிறார், ஐஸ்வர்யா ராய் சமீப காலமாக எந்த படங்களிலும் கமிட் ஆகாமல் இருக்கிறார்.