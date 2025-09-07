English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ரஜினிகாந்த் திருமணம் செய்ய நினைத்த நடிகை! அவரை விட 17 வயது இளையவர்-யார் தெரியுமா?

Rajinikanth Wanted To Marry Famous Actress : பிரபல நடிகர் ரஜினிகாந்த், தன்னை விட வயதில் மிகவும் குறைந்த நடிகை ஒருவரை திருமணம் செய்ய நினைத்தாராம். அவர் யார் தெரியுமா?

Rajinikanth Wanted To Marry Famous Actress : எப்போதும் ரசிகர்களுக்கு சூப்பர் ஸ்டாராக இருக்கும் நடிகர், ரஜினிகாந்த். இவர், பல பழக்கங்களில் இருந்துவிட்டு வந்த பிறகுதான் ஆன்மிகத்தில் ஈடுபாடு கொண்டார். இவர், தன் இளமை காலத்தில் ஒரு பிரபல இளம் நடிகையை திருமணம் செய்ய நினைத்தாராம். அவர் யார் தெரியுமா?
1 /7

தமிழ் திரையுலகில் டாப் நடிகராக இருப்பவர், ரஜினிகாந்த். சூப்பர் ஸ்டாரான இவர் 50 ஆண்டுகளை கடந்தும் இன்னும் அதே துடிப்புடன் நடித்து வருகிறார்.

2 /7

ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் சமீபத்தில் கூலி படம் திரைக்கு வந்தது. இதுவும் வெற்றிநடை போட்டு வருகிறது. இதையடுத்து இவர் குறித்த பழைய செய்திகள் வைரலாகி வருகிறது.

3 /7

ரஜினிகாந்த், இபோது இருப்பதை விட, இளமைக்காலத்தில் இன்னும் ஸ்டைலாக இருந்தார். அவ்வப்போது சில நடிகைகளுடன் அவர் காதலில் இருப்பதாக பல சமயங்களில் வதந்தி வந்திருக்கிறது.

4 /7

ரஜினி, 1986 முதல் 1989 வரை காலக்கட்டங்களில் அவருடன் காதலில் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இவர்கள், ஜோடியாக 4 படங்களில் சேர்ந்து நடித்திருக்கின்றனர்.

5 /7

ரஜினிகாந்த் லதாவுடன் திருமண உறவில் இருந்த போது அமலாவுடன் காதலில் விழுந்ததாக அப்போது கிசுகிசுக்கள் எழுந்தது. இருப்பினும் இவர்கள் இருவரும் இதை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

6 /7

அமலாவிற்கு அப்போது 19 வயதாம். ரஜினியை விட, 17 வயது இளையவர். இவரை ரஜினி திருமணம் செய்துகொள்ள ஆசைப்பட்டதாகவும் இடையில் பிரபல இயக்குநர் ஒருவர் புகுந்து இதை நிறுத்தி ரஜினிக்கு அட்வைஸ் செய்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.

7 /7

ரஜினி இப்போது இரு மகள்களுடன் குடும்பமாக இருக்க, அமலாவும் நாகார்ஜுனாவை திருமணம் செய்து கொண்டு அவருடன் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்.

rajinikanth Amala Rajinikanth love Amala Akkineni Rajinikanth News

Next Gallery

உத்திர நட்சத்திரத்திற்கு போகும் சூர்ய பகவான்... இந்த 4 ராசிகளுக்கு பணம் பெருகும்!