ரஜினி சூப்பர் ஸ்டார் ஆவார் என..முதன் முதலாக சொன்ன நடிகை! யார் தெரியுமா?

இந்திய திரையுலகில் முக்கிய சூப்பர் ஸ்டார்களுள் ஒருவராக இருக்கிறார் ரஜினிகாந்த். இவர் கண்டிப்பாக சூப்பர் ஸ்டார் ஆவார் என்று ஒரு பிரபல நடிகை கூறியிருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்துகொள்வோம்.
இந்திய திரையுலகில், முக்கிய நடிகையாக வலம் வருபவர் ரஜினிகாந்த். இவரை அனைவரும் சூப்பர் ஸ்டார் என்று அழைப்பர். இவரது படங்களின் டைட்டில் கார்டிலும் அப்படியே போடப்படும். இந்த நிலையில், இவரை முதன் முதலாக சூப்பர் ஸ்டார் என்று அழைத்த நடிகை யார் தெரியுமா? இங்கு பார்ப்போம்.
திரையுலகில், கிட்டத்தட்ட 50 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக, டாப் ஹீரோவாக இருப்பவர் ரஜினிகாந்த். அபூர்வ ராகங்கள் படத்தில் ஆரம்பித்து, கடைசியாக நடித்த கூலி படம் வரை, இவர் நடித்த அத்தனையும் தனித்துவம் வாய்ந்த படங்களாகும்.
ரஜினிகாந்த், பெங்களூருவை சேர்ந்தவர். அங்கு படிப்பில் நாட்டமில்லாமல், நடிக்க வாய்ப்பு தேடி சென்னைக்கு வந்தார். இதையடுத்து, இவருக்கு கே.பாலச்சந்தர் வாய்ப்பு கொடுத்தார்.
ரஜினிகாந்திற்கு,1980களில் வெளியான திரைப்படங்களில்தான், சூப்பர் ஸ்டார் என்கிற டைட்டில் கொடுக்கப்பட்டது. அதன் பிறகு, எந்த படம் வெளியானாலும் டைட்டிலில் ‘Super Star' ரஜினிகாந்த் என்றுதான் குறிப்பிடப்படுகிறது.
ரஜினிகாந்திற்கு ‘சூப்பர் ஸ்டார்’ டைட்டிலை கொடுத்தவர் கலைப்புலி எஸ்.தாணுதான். ஆனால், அவர் சூப்பர் ஸ்டார் ஆவார் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். அந்த நடிகை யார் தெரியுமா?
அந்த நடிகை வேறு யாருமில்லை, ஸ்ரீவித்யாதான். ரஜினியுடன் 80களில் சில படங்களில் சேர்ந்து நடித்திருக்கும் அவர், சினிமாவில் ரஜினிக்கு இருந்த சில நண்பர்களுள் ஒருவராக இருந்தார். இவர், 2006ஆம் ஆண்டில் உடல் நிலை சரியில்லாமல் உயிரிழந்தார். இது குறித்து இயக்குநரும் நடிகருமான பாலச்சந்திரா பேசியிருக்கிறார்.
பாலச்சந்திரா, தான் பத்திரிகையாளராக இருந்த காலத்தில், ரஜினிகாந்தை சந்தித்ததாக குறிப்பிட்ட அவர், தன்னை அட்டைப்படத்தில் போடுமாறு அவரிடம் கேட்டிருக்கிறார். அப்போது ரஜினிகாந்த் பெரிய ஸ்டார் இல்லை என்பதால், அவரது பத்திரிகை அதற்கு ஒத்துக்கொள்ளவில்லை.
அபூர்வ ராகங்கள் படப்பிப்பில் மீண்டும் ரஜினியை பார்க்க நேர்ந்த போது, அங்கு கமலையே அனைத்து பத்திரிகையாளர்களும் சுற்றி சுற்றி வந்ததாகவும் ரஜினியை கண்டுகொள்ளவில்லை என்றும் கூறியிருக்கிறார். அப்போது ஸ்ரீதிவ்யா, “பாலு ஜீ, அவர் ஒரு நாள் சூப்பர் ஸ்டார் ஆவார். இதை குறிச்சு வைச்சுக்கோங்க” என்று கூறியிருக்கிறார்.