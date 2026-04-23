- சட்டமன்ற தேர்தல் சமயத்தில்..கெனிஷாவுடன் வெளியூர் சென்ற ரவி மோகன்! எங்கே தெரியுமா?
சட்டமன்ற தேர்தல் சமயத்தில்..கெனிஷாவுடன் வெளியூர் சென்ற ரவி மோகன்! எங்கே தெரியுமா?
Ravi Mohan Kenishaa In Tirupati : சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறும் சமயத்தில், நடிகர் ரவி மோகன் தனது தோழி கெனிஷாவுடன் வெளியூர் சென்றிருப்பது குறித்து ரசிகர்கள் பரபரப்பாக பேசி வருகின்றனர். இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம்.
Ravi Mohan Kenishaa In Tirupati : தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய நடிகர்களுள் ஒருவராக வலம் வருகிறார், ரவி மோகன். இவரும், இவரது மனைவி ஆர்த்தியும் பிரிந்தது, அந்த சமயத்தில் இவர் தனது தோழி கெனிஷாவுடன் நெருக்கமாக இருந்தது போன்ற விஷயங்கள் சர்ச்சைகளுக்கு வழி வகுத்தது. இந்த நிலையில், அவர் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறும் சமயத்தில் தனது தோழி கெனிஷாவுடன் வெளியூர் சென்றிருப்பது சர்ச்சையை கிளப்பியுள்ளது.
கோலிவுட் திரையுலகில் முக்கிய நடிகர்களுள் ஒருவராக இருப்பவர் ரவி மோகன். ஒரு காலத்தில் சாக்லேட் பாயாக அறியப்பட்ட இவர், இப்போது பல சர்ச்சைகளுக்கு உள்ளானவராக இருக்கிறார்.
ஏப்ரல் 23ஆம் தேதியான இன்று, தமிழ்நாடு முழுவதும் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற்று வருகிறது. பல நடிகர் நடிகைகள் காலையிலேயே தங்கள் தொகுதியில் இருக்கும் வாக்குச்சாவடிகளுக்கு சென்று தங்களது வாக்கினை செலுத்தினர். இதில் ரஜினிகாந்த், கமல் உள்ளிட்ட பல நடிகர்கள் அடங்குவர். அவர்கள் மட்டுமன்றி வயதானவர்கள், இளைஞர்கள் என பல கோடி பேர் தற்போது வாக்கு செலுத்தி வருகின்றனர். ஆனால், ரவி மோகன் சட்டமன்ற தேர்தல் நடக்கும் சமயத்தில் தனது தோழி கெனிஷாவுடன் வெளியூர் சென்றிருக்கிறார்.
ரவி மோகனும், பாடகி கெனிஷாவும் கடந்த ஓராண்டாகவே நெருக்கமாக பழகி வருகின்றனர். ஆர்த்தி-ரவி இருவரது விவாகரத்து வழக்கு இன்னும் நீதிமன்றத்தில் நடந்து வருகிறது. இந்த நிலையில், அவர் தோழி கெனிஷாவுடன் நெருக்கம் காட்டுவது குறித்து ரசிகர்கள் அவ்வப்போது பேசி வருகின்றனர்.
ரவி மோகன், சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறும் இந்த சமயத்தில் தந்து தோழி கெனிஷாவுடன் திருப்பதிக்கு சென்றிருக்கிறார். அங்கு சாமி தரிசனம் முடித்த பின்பு இவர் செய்தியாளர்களையும் சந்தித்து பேசினார்.
திருப்பதியில் சாமி தரிசனம் செய்து விட்டு செய்தியாளர்களை சந்தித்த ரவி மோகன், அனைவருக்காகவும் வேண்டிக்கொண்டதாகவும், ”Happy Election Day" என்றும் தெரிவித்தார்.
கராத்தே பாபு, ஜீனீ உள்ளிட்ட படங்கள் அடுத்தடுத்து வெளியாகும் என்று கூறிய அவர், தன்னை தேடி இன்னும் நிறைய தெலுங்கு படங்களும் வந்துகொண்டே இருப்பதாக தெரிவித்தார்.
ரவி மோகன், கெனிஷாவுடன் திருப்பதிக்கு சென்று சாமி தரிசனம் செய்த புகைப்படங்கள் இணையத்தில் தற்போது வைரலாகி வருகிறது.