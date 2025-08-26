விளக்கேற்றி வைத்த கெனிஷா! ரவி மோகனுக்கு புது ஆரம்பம்..வைரலாகும் புகைப்படங்கள்

Ravi Mohan Production House Launch: தமிழ் சினிமாவில் புதிய அத்தியாயமாக “ரவி மோகன் ஸ்டூடியோஸ்” தனது பிரமாண்ட திறப்பு விழாவை கொண்டாடியது. இவ்விழாவில் ரவி மோகனின் தோழி கெனீஷா விளக்கேற்றி தொடங்கி வைத்தார்.
Ravi Mohan Production House Launch: நடிகர் ரவி மோகன் மற்றும் கெனீஷா இணைந்து தொடங்கிய இந்த நிறுவனம், தனது முதல் தயாரிப்பாக ‘ப்ரோகோட்’ படத்தை அறிவித்தது. விழாவில் சினிமா துறையின் முன்னணி நடிகர்கள், இயக்குநர்கள் மற்றும் இசையமைப்பாளர்கள் கலந்து கொண்டு வாழ்த்துகள் தெரிவித்தனர்.
நடிகர் ரவி மோகன் மற்றும் அவரது தோழி கெனீஷா இணைந்து ‘ரவி மோகன் ஸ்டூடியோஸ்’ வழங்கும் ‘ப்ரோகோட்’ என்ற படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனமாக செயல்படுகின்றனர். இது ரவி மோகன் ஸ்டூடியோஸின் முக்கிய திறப்பு விழாவாக அமைந்தது. மேடையில் ரவி மோகன் கூறியதாவது, கெனீஷா இதில் பாஃர்ட்னராக உள்ளார் என்று தெரிவித்து கண்கலங்கினார். மேலும், கெனீஷா விழாவை விளக்கேற்றிய நிலையில், அது நெட்டிசன்களிடையே பேச்சுப் பொருளாகியது.
சினிமாவில் ரவி மோகன் ‘ஜெயம்’ என்ற படத்தின் மூலம் அறிமுகமானார். தற்போது அவர் ‘ரவி மோகன் ஸ்டூடியோஸ்’ என்ற ப்ரொடக்ஷன் கம்பனியை ஆரம்பித்து, அதன் ஆரம்ப விழாவிற்க்கு சினிமா துறையில் நெருங்கிய நண்பர்களையும், தனக்கு உறுதுணையாக இருந்தவர்களையும் அழைத்துள்ளார்.
ஜெனிலியா டி'சூசா மற்றும் ரித்தேஷ் தேஷ்முக் ஆகியோர் இந்திய சினிமாவின் பிரபலமான ஜோடியாக விளங்குகின்றனர். இவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் மட்டுமின்றி தொழில்முறை வாழ்க்கையிலும் பல்வேறு சாதனைகளைப் பெற்றுள்ளனர். இவர்கள் இந்த விழாவில் பங்கேற்றதோடு, ஜெனிலியா விழாவை விளக்கேற்றி ஆரம்பித்துள்ளார். இதில் சந்தோஷ் சுப்ரமணியம் படத்தின் ஐகானிக் சீனை ரவி மொகனும் ஜெனிலியாவும் கிரியேட் செய்தனர்.
சிவகார்த்திகேயன் தமிழ் சினிமாவின் பிரபல நடிகர் மற்றும் பாடகர். அவரது காமெடி மற்றும் ரொமான்டிக் நடிப்புக்காக ரசிகர்கள் விரும்புவார்கள். கார்த்திக் தமிழ் சினிமாவின் திறமையான நடிகர் மற்றும் கதாநாயகர். அவரது நுணுக்கமான நடிப்பு மற்றும் விரிவான கதாபாத்திர தேர்வுகள் புகழ்பெற்றவை. இவரகள் இருவரும் ரவி மோகனுக்கு வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்தனர்.
ஸ்ரீ கவுரி ப்ரியா பல திறமைகள் கொண்ட நடிகர்; லவ்வர் போன்ற தனித்துவமான கதாபாத்திரங்களில் திகழ்கிறார். ஸ்ரத்தா ஸ்ரீநாத் தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம் உள்ளிட்ட பல மொழிகளில் தன்னை நிரூபித்த நட்சத்திரம். இருவரும் ரவி மோகன் ஸ்டூடியோஸ் லாஞ்ச் விழாவில் பங்கேற்று அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தனர்.
சிவராஜ்குமார் கன்னட திரையுலகின் “ஹட்டிரு ஹீரோ”, பல வெற்றி படங்களின் சூப்பர் ஸ்டார். அவரது அனுபவம் ரசிகர்களை எப்போதும் கவர்கிறது. இமான் தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி இசையமைப்பாளர்; மெலடி மற்றும் மாஸ் பாடல்களில் பிரபலமானவர். அவரது இசை பல ஹிட் படங்களுக்கு உயிர் ஊட்டியுள்ளது. இருவரும் ரவி மோகன் ஸ்டூடியோஸ் லாஞ்ச் விழாவில் கலந்து கொண்டு நிகழ்ச்சிக்கு சிறப்பூட்டினர்.
அதர்வா தமிழ் சினிமாவில் தனித்துவமான கதாபாத்திரங்களை தேர்வு செய்து வந்த நடிகர். அவரது இயல்பான நடிப்பு மற்றும் தீவிரமான அணுகுமுறை ரசிகர்களின் பாராட்டைப் பெற்றுள்ளது. பரதேசி போன்ற படங்கள் மூலம் விமர்சகர்களின் கவனத்தையும் ஈர்த்தார். அதர்வா, ரவி மோகன் ஸ்டூடியோஸ் லாஞ்ச் விழாவில் பங்கேற்று அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தார். அவரின் வருகை நிகழ்ச்சிக்கு சிறப்பு சேர்த்ததாக ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவித்தனர்.
மணிகண்டன் சமூக நெஞ்சை தொட்ட கதைகளை உருவாக்கும் திறமையான இயக்குநர். அவரது படைப்புகள் விமர்சகர்களாலும் பார்வையாளர்களாலும் பாராட்டப்பட்டவை. எஸ்.ஜே.சூர்யா தமிழ் சினிமாவில் தனித்துவமான இயக்குநர், நடிகர் என இரு தரப்பிலும் வெற்றி பெற்றவர். அவரது தீவிரமான நடிப்பு எப்போதும் ரசிகர்களை கவர்கிறது. இருவரும் ரவி மோகன் ஸ்டூடியோஸ் லாஞ்ச் விழாவில் பங்கேற்று நிகழ்ச்சிக்கு சிறப்பு சேர்த்தனர்.
அஷ்வத் மரிமுத்து, ஓ மை கடவுளே படத்தின் மூலம் கவனத்தை ஈர்த்த திறமையான இயக்குநர். அவரது கதையம்சங்களில் எப்போதும் புதுமையும் உணர்ச்சியும் கலந்துள்ளன. யோகி பாபு தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி காமெடி நடிகர்; தனித்துவமான டைமிங்கால் ரசிகர்களின் மனதை கவர்ந்தவர். அவரது நடிப்பு நகைச்சுவையையும் உணர்ச்சியையும் இணைத்துச் செல்கிறது. இருவரும் ரவி மோகன் ஸ்டூடியோஸ் லாஞ்ச் விழாவில் பங்கேற்று நிகழ்ச்சிக்கு ஒளி சேர்த்தனர்.