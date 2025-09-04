ஆர்த்தி ரவி பகிர்ந்த புகைப்படங்கள்! கேப்ஷன்ல யாரையோ மறைமுகமா சொல்றாங்களே..

Aarti Ravi Sons Photos : பிரபல நடிகர் ரவி மோகனை பிரிந்து வாழும் அவரது மனைவி ஆர்த்தி, தற்போது தான் தனது மகன்களோடு இருக்கும் புகைப்படங்களை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.
Aarti Ravi Sons Photos : பிரபல நடிகர் ரவி மோகனும், அவரது மனைவி ஆர்த்தியும் பிரிந்து வாழ்ந்து வருகின்றனர். இதையடுத்து, ஆகஸ்டில் எடுத்திருக்கும் புகைப்படத்தை அவர் பகிர்ந்திருக்கிறார். இதில் கேப்ஷனில் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கும் விஷயங்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
ரவி மோகனை பிரிந்து வாழும் அவரது மனைவி ஆர்த்தி, அவ்வப்போது சில புகைப்படங்களை இணையத்தில் வெளியிட்டு வருகிறார். ரவி மோகன், தன் தோழி கெனிஷாவுடன் வெளியில் அனைத்து விழாக்களுக்கும் செல்கிறார்.
சமீபத்தில் ரவி மோகன் தன் பெயரில் ஒரு தயாரிப்பு நிறுவனத்தை தொடங்கினார். இதன் விழாவில் அவர் கெனிஷாவுடன் கலந்து கொண்டார். இது பேசுபொருளானது.
ரவி மோகன் இணையத்தில் வைரலானதை தொடர்ந்து அவரது மனைவி ஆர்த்தி ஆகஸ்ட் மாதம் எடுத்த புகைப்படங்களை வெளியிட்டிருக்கிறார். இதில் அவர் தன் மகன்களுடன் நேரம் செலவிடும் தருணங்களை பதிவிட்டு இருக்கிறார்.
ரவி மோகன்-ஆர்த்திக்கு ஆரவ், அயான் என இரண்டு மகன்கள் இருக்கின்றனர். இவர்கள் இருவரும் இப்போது ஆர்த்தியுடன் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
ஆர்த்தி கேப்ஷனில், “மேடையில் நடப்பதெல்லாம் உண்மையல்ல..” என்பது போல தன் கேப்ஷனில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இதை பார்த்த பலர் இவர் யாரையோ குறிப்பிட்டு பேசுகிறாரோ என்று கூறி வருகின்றனர்.
ஆர்த்தி ரவியின் குடும்பத்தார் தன்னை மனம் மற்றும் உடல் ரீதியாக துன்புருத்தியதாக ரவி மோகன் கூற, இவர்களின் விவாகரத்து வழக்கு மிகுந்த மீடியா கவனம் பெற்றது.
நீதிபதிகள், தொடர்ந்து இருவரும் அறிக்கைகளை வெளியிடக்கூடாது என்று கூறவே, இருவரும் இப்போது எதுவும் பேசமால் இருக்கின்றனர். இதையடுத்து, ஆர்த்தியின் இந்த புகைப்படங்கள் இப்போது வைரலாகி வருகிறது.