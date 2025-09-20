மறைந்த நடிகர் ரோபோ சங்கரின் பழைய புகைப்படங்கள்! எப்படி இருக்காரு பாருங்க..

Actor Robo Shankar Old Photos : பிரபல நடிகர் ரோபோ சங்கர், சமீபத்தில் காலமானர். இதையடுத்து, இவரது பழைய புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
Actor Robo Shankar Old Photos : பிரபல நகைச்சுவை நடிகர் ரோபோ சங்கர், சமீபத்தில் உயிரிழந்தார். உடல் பாகங்கள் செயலிழந்தது காரணமாக, அவர் இறந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, அவரது பழைய புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. அவற்றை இங்கு பார்ப்போம்.
நகைச்சுவை நடிகர் ரோபோ சங்கர், சமீபத்தில் உயிரிழந்தார். சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, அவருக்கு மஞ்சள் காமாலை நோய் வந்தது. அதில், உடல் இளைத்து உருகுலைந்து போய் விட்டார்.
ரோபோ சங்கர், தனது சொந்த திறமையால் சினிமாவில் உயர்ந்தவர். முதலில், திரைக்கு பின்னால் இருந்த இவர், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகைச்சுவை நடிகராக மாறினார்.
ரோபோ சங்கர், பிரியங்காவை திருமணம் செய்து கொண்டார். இவர்களுக்கு இந்திரஜா என்கிற பெண் குழந்தை பிறந்தார்.
ரோபோ சங்கரின் குடும்பமே, மீடியா குடும்பமாக இருக்கிறது. இவரது மகளும் மருமகனும் இன்ஸ்டா இன்ஃப்ளுவன்ஸராக இருக்கின்றனர்.
ரோபோ சங்கர் இளம் வயதில் பாடி பில்டராகவும் இருந்தார். இவர் ஸ்டேஜ் ஏறும் போது, உடலில் பெயிண்ட் பூசிக்கொண்டு ஏறுவாராம். அதை அழிக்க, மண்ணெண்ணை உபயோகிக்க வேண்டுமாம். இதனால், அவர் தோல் வலுவிழந்து இப்போது நோய் வாய்ப்பட்டதாக நடிகர் இளவரசு தெரிவித்திருந்தார்.
நடிகர் ரோபோ சங்கரின் மகள் இந்திரஜாவிற்கு சமீபத்தில் குழந்தை பிறந்தது. இந்த குழந்தைக்கு நட்சத்திரன் என்று பெயர் வைத்தனர். இந்த குழந்தைக்கு சமீபத்தில் காதணி விழா நடக்க இருந்தது. ஆனால், அதற்குள் ரோபோ சங்கர் இறந்து விட்டார்.
ரோபோ சங்கரின் இறப்பிற்கு, திரையுலகினர் பலர் அஞ்சலி செலுத்தினர். இவரது குடும்பத்தினரை, எப்போதும் மகிழ்ச்சியாக பார்த்த சிலர், இப்போது இவர்களை பார்க்க கஷ்டமாக இருப்பதாக கூறி வருகின்றனர்.