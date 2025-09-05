யார் இந்த பேபி ஷாலினி? குழந்தை நட்சத்திரம் முதல் அஜித்தின் ஆதரவான மனைவி வரை!

Actor Baby Shalini: யார் இந்த பேபி ஷாலினி? குழந்தை நட்சத்திரமாகத் தொடங்கி, தமிழ், மலையாள சினிமாவில் முத்திரை பதித்தவர் எப்படி அஜித் குமாரின் ஆதரவான மனைவியாக ஆனார்?
Actor Baby Shalini: ஷாலினி, 1980-களில் குழந்தை நடிகையாக ரசிகர்களின் இதயத்தில் இடம் பிடித்தார். 1990-களில் முன்னணி நாயகியாக பிரபலமானார். திருமணத்திற்குப் பிறகு, அஜித் குமாரின் வாழ்க்கையில் நிழலாய் நிற்கும் உண்மையான துணைவி ஆனார்.
அறிமுகம்: ஷாலினி (Baby Shalini), 1979-வரி 20-ஆம் தேதி கேரளாவில் மலையாளக் கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் பிறந்தவர். 1980-களில் மிகவும் பிரபலமான குழந்தை நடிகையாக Ente Mamattikkuttiyammakku, Padikkadhavan, Bandham போன்ற படங்களில் நடித்து பிரபலமானார்.
குடும்பம் மற்றும் கல்வி: தந்தை பாபு, தாய் ஆலிஸ் ஆவர். மூத்த சகோதரர் ரிச்சர்ட் Kadhal Virus, படங்களில் நடித்தவர், தங்கச்சி ஷாமிலி Anjali, Jagadeka Veerudu Athiloka Sundari, இருவரும் திரைப்படங்களில் நடித்திருந்தனர். அன்னாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் பட்ட முடியித்தல் பெற்றார்.
குழந்தை நடிகை: 1983-இல் “Ente Mamattikkuttiyammakku” மூலம் குழந்தை நடிகராக அறிமுகம். “Baby Shalini haircut” என பரீட்சையப்பட்ட குறுகிய போப் முடி, முன்னணிப் பங்கேற்பு மூலம் பிரபலமானார்.
நடிகை ஷாலினி: 1997-இல் “Aniyathipravu” (மலையாளம்) மூலம் முன்னணி நடிகையாக திரும்பினார். உடனே அதே கதையின் தமிழ் பாகமாக “Kadhalukku Mariyadhai” – விஜயுடன் நடித்தார், பெரும் வெற்றி பெற்றாள்.
முக்கிய திரைப்படங்கள்: ஷாலினி, மலையாளத்தில் “Aniyathipravu” (1997) படத்தில் Fazil இயக்கத்தில், இணை நடிகர் Kunchacko Boban உடன் முன்னணி கதாபாத்திரத்தில் நடித்தார். தமிழில் “Kadhalukku Mariyadhai” (1997) படத்தில் Fazil இயக்கத்தில், Vijay உடன் ஜோடி சேர்ந்தார். பின்னர் “Amarkalam” (1999) படத்தில் Saran இயக்கத்தில், எதிர்கால வாழ்க்கை துணைவனாகிய Ajith Kumar உடன் நடித்தார். அதே நேரத்தில், “Alai Payuthey” (2000) படத்தில் Mani Ratnam இயக்கத்தில், R. Madhavan உடன் ரொமான்டிக் கதாபாத்திரத்தில் பிரபலமானார்.
திருமணம் மற்றும் ஓய்வு: அஜித் குமார் அவருடன் “Amarkalam” படத்தின் படப்பிடிப்பில் காதல் தொடங்கி, 2000-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 24-ஆம் தேதி திருமணம். பிறகு 2001-இல் முழுமையாக திரைப்படத்திலிருந்து ஓய்வு எடுத்தார்.
குடும்பம்: இரண்டு பிள்ளைகள்: மகள் அனுஷ்கா (2008-ஆம் ஆண்டு பிறப்பு). மகன் ஆத்விக் (2015-ஆம் ஆண்டு பிறப்பு).
நல்ல துணை: திருமணத்திற்குப் பிறகு, ஷாலினி திரை உலகை விட்டு குடும்ப வாழ்க்கையில் முழுமையாக கவனம் செலுத்தினார். அஜித் குமார் தனது ரேசர் கனவை தொடர்ந்து சாதிக்கும்போது, அவரது மனைவி ஷாலினியே முதன்மை ஆதரவாக இருந்தார். வாழ்க்கையை அமைதியாக நடத்தி, கணவரின் வெற்றிகளை பெருமையுடன் கொண்டாடி வருகிறார்.