அரசன் படத்துக்காக அடையாளம் தெரியாமல் மாறிய சிம்பு! வைரல் போட்டோ..

Silambarasan New Look For Arasan : லிட்டில் சூப்பர் ஸ்டார் என்று அழைக்கப்படும் நடிகர் சிம்பு, தற்போது தனது புது படத்திற்காக கெட்-அப்பை மாற்றி இருக்கிறார். இந்த புகைப்படம் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
Silambarasan New Look For Arasan : தமிழ் திரையுலகின் முக்கிய நடிகர்களுள் ஒருவராக இருப்பவர், சிலம்பரசன் என்கிற சிம்பு. இவர், முதன் முதலாக வெற்றிமாறனுடன் கூட்டணி வைத்திருக்கும் படம், அரசன். இது குறித்த அறிவிப்பு சமீபத்தில் வைரலானது. இதையடுத்து, சிம்பு இப்படத்திற்காக தனது லுக்கை மாற்றியிருக்கிறார். அவரது சமீபத்திய புகைப்படம் வைரலாகி வருகிறது.
தமிழில், அதிக ரசிகர் கூட்டத்தை கொண்ட நடிகர்களுள் ஒருவராக இருக்கிறார் சிலம்பரசன். குழந்தையாக இருக்கும் போதில் இருந்தே தன் தந்தையின் படங்களில் அறிமுகமாகி நடித்து வரும் இவரை, பலரும் செல்லமாக ‘சிம்பு’ என்று அழைப்பர். குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமானதாலோ என்னவோ, அவருக்கு ‘லிட்டில் சூப்பர் ஸ்டார்’ என்கிற பட்டமும் கிடைத்தது.
கோவில், மன்மதன், வல்லவன், விண்ணைத்தாண்டி வருவாயா என பல்வேறு ஹிட் படங்களை கொடுத்திருக்கிறார். சில வருடங்களுக்கு முன்பு, இவர் ஷூட்டிங்கிற்கு சரியாக வருவதில்லை என்று சர்ச்சை எழுந்தது. சில தோல்வி படங்களையும் அந்த சமயத்தில் கொடுத்திருந்தார். இதைத்தாண்டி, இவரது நடவடிக்கையால் நடிகர் சங்கத்தில் இருந்து இவருக்கு ரெட் கார்டும் கிடைத்தது. இருப்பினும், செக்க சிவந்த வானம் படம் மூலம் வலுவான கம்-பேக் கொடுத்தார்.
ரெட் கார்ட் வாங்கியிருந்த சமயத்தில் உடல் எடை கூடிய சிம்பு, கொரோனா ஊரடங்கின் போது தன் உடல் எடையை வெகுவாக குறைத்தார். பொன்னியின் செல்வன் விழாவில் இவர் பேசிய, “இனிமே நான் என்ன பன்றேன்னு மட்டும் பாருங்க..” டைலாக், இப்போது வரை வருட இறுதியில் பலரது வாட்ஸ் ஆப் ஸ்டேட்டஸ் ஆக மாறி விடுகிறது.
சிம்பு, சமீபத்தில் கமிட் ஆன படம், அரசன். இது, இவரது 49வது படமாகும். வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் உருவாகும் இந்த படம், வடசென்னை யுனிவர்ஸின் கதைகளுள் ஒன்று என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை, கலைப்புலி எஸ்.தாணு இயக்குகிறார்.
வெற்றிமாறன்-சிலம்பரசன் காம்போ முதன்முறையாக சேர்வது, ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இந்த எதிர்பார்ப்புகளை இன்னும் கூட்டும் வகையில், சிம்பு இப்போது ஒரு புது புகைப்படத்தை வெளியிட்டிருக்கிறார்.
இது, சிலம்பரசன் இப்போது வெளியிட்டுள்ள புது புகைப்படம் ஆகும். தலைமுடி மற்றும் தாடியை பெரிதாக வளர்த்து, ஆள் அடையாளமே தெரியாமல் மாறி இருக்கிறார் சிம்பு. இந்த புகைப்படத்தின் கேப்ஷனில், “என் ரசிகர்களின் கோரிக்கைகளுக்கு இணங்க..” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
அரசன் படத்தில் சிம்பு, இளமையான தோற்றத்திலும், நடுத்தர வயதானவரின் தோற்றத்திலும் நடிக்கிறார். இளமை தோற்றம் க்ளீன் ஷேவ் செய்ததாக இருக்கிறது. நடுத்தர வயது தோற்றம்தான், தாடி மீசை என்றிருக்கிறது. எனவே, இது அரசன் படத்திற்காக மாற்றப்பட்ட லுக் என்று ரசிகர்கள் மத்தியில் பேச்சு அடிபடுகிறது.