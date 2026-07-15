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முதல்வர் விஜய்யை நேரில் சந்தித்த சிவகார்த்திகேயன்! வைரல் போட்டோஸ்..

Written ByYuvashree
Published: Jul 15, 2026, 10:56 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 10:56 PM IST

நடிகர் சிவகார்த்திகேயன், தமிழ்நாட்டின் முதல்வரான சி.ஜோசப் விஜய்யை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவித்தார். இது குறித்த புகைப்படங்கள் தற்போது இணையத்தில் வெளியாகியுள்ளன.

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சிவகார்த்திகேயன்

சிவகார்த்திகேயனும் முதல்வர் விஜய்யும் சினிமாவில் நல்ல நண்பர்களாக இருந்தனர். சிவகார்த்திகேயன் திரையுலகிற்கு வந்த புதிதில், குழந்தைகளை எப்படி விஜய்க்கு பிடித்ததோ, அதே போல சிவாவையும் குழந்தைகளுக்கு பிடித்தது.

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கோட்

கோட் படத்தில் இடம் பெற்றிருந்த ‘துப்பாக்கிய புடிங்க சிவா’ காட்சி வைரலானதற்கு முதல் காரணம், விஜய்தான். அவர்தான் ஸ்கிரிப்டிலேயே இல்லாத ஒரு சீனை சிவகார்த்திகேயனுக்காக வைத்ததாக ஒரு பேட்டியில் சிவாவே கூறியிருக்கிறார்.

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விஜய்

விஜய், சமீபத்திய சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக சார்பாக போட்டியிட்டு தற்போது தமிழ்நாடு முதல்வர் ஆக அரியணையில் அமர்ந்திருக்கிறார். இவருக்கு நடிகர்கள் பலரும் வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர். 

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முதல்வர் விஜய்

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் சி.ஜோசப் விஜய்யை நடிகர் சிவகார்த்திகேயன், அவர் அலுவலகத்தில் மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்து தேர்தலில் வெற்றி பெற்றதற்கு தனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தார்.

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போட்டோஸ்

இது குறித்து வெளியாகியிருக்கும் இந்த புகைப்படங்கள் தற்போது வைரலாகி வருகிறது.

TAGS:
CM Vijay
Sivakarthikeyan

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