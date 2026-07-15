/முதல்வர் விஜய்யை நேரில் சந்தித்த சிவகார்த்திகேயன்! வைரல் போட்டோஸ்..

நடிகர் சிவகார்த்திகேயன், தமிழ்நாட்டின் முதல்வரான சி.ஜோசப் விஜய்யை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவித்தார். இது குறித்த புகைப்படங்கள் தற்போது இணையத்தில் வெளியாகியுள்ளன.
சிவகார்த்திகேயனும் முதல்வர் விஜய்யும் சினிமாவில் நல்ல நண்பர்களாக இருந்தனர். சிவகார்த்திகேயன் திரையுலகிற்கு வந்த புதிதில், குழந்தைகளை எப்படி விஜய்க்கு பிடித்ததோ, அதே போல சிவாவையும் குழந்தைகளுக்கு பிடித்தது.
கோட் படத்தில் இடம் பெற்றிருந்த ‘துப்பாக்கிய புடிங்க சிவா’ காட்சி வைரலானதற்கு முதல் காரணம், விஜய்தான். அவர்தான் ஸ்கிரிப்டிலேயே இல்லாத ஒரு சீனை சிவகார்த்திகேயனுக்காக வைத்ததாக ஒரு பேட்டியில் சிவாவே கூறியிருக்கிறார்.
விஜய், சமீபத்திய சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக சார்பாக போட்டியிட்டு தற்போது தமிழ்நாடு முதல்வர் ஆக அரியணையில் அமர்ந்திருக்கிறார். இவருக்கு நடிகர்கள் பலரும் வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் சி.ஜோசப் விஜய்யை நடிகர் சிவகார்த்திகேயன், அவர் அலுவலகத்தில் மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்து தேர்தலில் வெற்றி பெற்றதற்கு தனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தார்.
இது குறித்து வெளியாகியிருக்கும் இந்த புகைப்படங்கள் தற்போது வைரலாகி வருகிறது.