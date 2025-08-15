English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ரஜினியை விட மாஸாக நடித்த செளபின் சாகிர்.. ஆனால் சம்பளம் இவ்வளவுதானா?

Soubin Shahir salary in Coolie movie: ரஜினிகாந்த்தின் நடிப்பில் நேற்று (ஆகஸ்ட் 14) வெளியான கூலி படத்தில் நடித்திருக்கும் செளபின் சாகிர் சம்பளம் எவ்வளவு என்பதை இந்த பதிவில் பார்க்கலாம்.
இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜின் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த், நாகார்ஜுனா, அமீர்கான், செளபின் சாகிர், ஸ்ருதிஹாசன், சத்யராஜ் உள்ளிட்ட பல நட்சத்திரங்கள் கூலி படத்தில் நடித்திருக்கின்றனர்.

இப்படம் நேற்று (ஆகஸ்ட் 14) வெளியானது. கூலி திரைப்படம் ரூ. 1000 கோடி வரை வசூல் செய்யும் என மிகப்பெரிய எதிர்ப்பார்ப்பு இருந்த நிலையில், ரசிகர்களின் மத்தியில் சுமாரான வமர்சனத்தையே பெற்றுள்ளது. 

மொத்தமாக படம் சுமாராக இருப்பதாக ரசிகர்கள் விமர்சிச்சாலும், சில நடிகர்கள் நன்றாக நடித்ததாக கூறினார். குறிப்பாக மலையாள நடிகர் செளபின் சாகிர் நடிப்பை பலரும் பாராட்டினர். 

செளபின் சாகிர் தயாள் என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருக்கிறார். அவர் அந்த கதாபாத்திரத்தில் கன கச்சிதமாக பொருந்தியதாக பாராட்டினர். ஆனால் அவர் படத்திற்கு வாங்கிய சம்பளம் மிகக்குறைவாக உள்ளது. 

ரஜினிக்கு 150 முதல் 200 கோடி ரூபாய் வரை சம்பளம் கொடுத்ததாகவும் அமீர் கான், நாகார்ஜுனா ஆகியோருக்கு 20 கோடி ரூபாய்யும் கொடுத்ததாக கூறப்படுகிறது. 

ஆனால் படத்தில் சிறப்பாக நடித்திருக்கும் செளபின் சாகிருக்கு ரூ. 1 கோடி மட்டுமே சம்பளம் கொடுத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. 

