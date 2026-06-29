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நடிகர் சூர்யா அரசியலில் என்ட்ரியா? வெளியான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 29, 2026, 01:48 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 01:50 PM IST

 Actor Surya Entering Politics Latest: நடிகர் சூர்யா அரசியலுக்கு வருவதாக தகவல்கள் கசிந்த வண்ணம் இருந்த நிலையில், அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அகில இந்திய சூர்யா தலைமை நற்பணி இயக்கம் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

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தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகராக இருப்பவர் சூர்யா. நடிகர் சூர்யா அரசியலுக்கு வர இருப்பதாக தகவல்கள் கசிந்த வண்ணம் இருந்தது. அதாவது, அகில இந்திய சூர்யா நற்பணி இயக்கத்தின் மாவட்ட நிர்வாகிகள் கூட்டணி பேசிய ஒருவர், சூர்யா மக்கள் தலைவராக வருவது யாராலும் தடுக்க முடியாது என கூறியிருந்தார். 

 

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இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி, பேசும் பொருளாக மாறியது. சூர்யா அரசியலுக்கு வருவாரா என்ற கேள்வியெல்லாம் எழுந்தது. இந்த நிலையில், சூர்யா அரசியலுக்கு வருவது குறித்து அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இதுகுறித்து வெளியான  அறிவிப்பில், 28.06.2026 அன்று நடைபெற்ற மாநில-மாவட்ட நிர்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் சிறப்பு பேச்சாளராக கலந்து கொண்ட திரு. இரா.வீரமணி அவர்கள். 'இது என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து' என்று தெளிவாகக் குறிப்பிட்ட பின்னரே தனது கருத்துகளைப் பகிர்ந்துகொண்டார்.

 

 

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ஆனால், அவரது உரையை தவறான விளக்கத்துடன் சமூக வலைத்தளங்களில் பரப்பி. அது மன்றத்தின் அதிகாரப்பூர்வ நிலைப்பாடு என்ற தோற்றத்தை உருவாக்கும் முயற்சிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதனை யாரும் நம்பவோ. பொருட்படுத்தவோ வேண்டாம் என கேட்டுக்கொள்கிறோம். மேலும், கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக திரு.இரா.வீரமணி அவர்கள் மன்றத்தின் நிர்வாகத்தில் இல்லை என்பதையும் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்.

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அதேபோல், திரு.சூர்யா அவர்களுக்கு அரசியலுக்கு வருவதற்கான எந்தவித எண்ணமும் இல்லை. அகரம் அறக்கட்டளை மற்றும் நற்பணி இயக்கத்தின் மூலமாக மக்களுக்கான சமூகச் சேவைகளை தொடர்ந்து ஆற்றி வருவதே அவருக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியையும் மனநிறைவையும் அளித்து வருகிறது.

 

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மன்றத்தின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் மற்றும் நிலைப்பாடுகள் செயல் தலைவர் திரு.R.A. ராஜ் மற்றும் அமைப்பாளர் திரு.G.ஹரிராஜ் ஆகியோரின் மூலமாக மட்டுமே வெளியிடப்படும். எனவே. சமூக வலைத்தளங்களில் பரவி வரும் வதந்திகளை நம்பாமல். மன்றத்தின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகளை மட்டுமே பின்பற்றுமாறு அனைவரையும் அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்” என கூறப்பட்டுள்ளது.

 

TAGS:
Actor Surya
TN politics

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