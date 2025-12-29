விஜய் அணிந்திருக்கும் இந்த ப்ளூ ஜாக்கெட்டின் விலை என்ன தெரியுமா? கேட்டா ஆடிப்போயிருவீங்க!

Vijay Seen Giorgio Armani Blue Denim Jacket Price : விஜய், சமீபத்தில் ஜனநாயகன் பட விழாவிற்காக மலேசியா சென்றிருந்த போது ஒரு நீல நிற டெனிம் ஜாக்கெட் அணிந்திருந்தார். இதன் விலை என்ன தெரியுமா?
Vijay Seen Giorgio Armani Blue Denim Jacket Price : விஜய்யின் கடைசி படமான ஜனநாயகன் மிக விரைவில் தியேட்டரில் வெளியாக இருக்கிறது. இதன் இசை வெளியீட்டு விழா சமீபத்தில் மலேசியாவில் நடந்தது. அப்போது அங்கு சென்ற விஜய், ஒரு நீல நிற டெனிம் ஜாக்கெட்டை அணிந்திருந்தார். அதன் விலை என்னவென்று தெரியுமா? இதோ முழு விவரம்!
தமிழ் திரையுலகில் டாப் நடிகராக இருந்த விஜய், 33 ஆண்டுகளில் தனக்காக லட்சக்கணக்கான ரசிகர்களை சம்பாதித்துள்ளார். இதற்கு சான்றாக சமீபத்தில் மலேசியாவில் நடந்த இசை வெளியீட்டு விழா இருந்தது. இதற்கு செல்வதற்காக உலகெங்கிலும் உள்ள பல்வேறு தமிழர்கள் மலேசியாவில் குவிந்தனர்.
இந்த இசை வெளியீட்டு விழாவில் விஜய் பேசிய பல கருத்துகள் ஹைலைட்டாக பார்க்கப்பட்டது. அரசியல் பேசக்கூடாது என அந்த நாட்டின் காவல்துறை விதிமுறை விதித்ததால், விஜய் தன் சினிமா பயணத்தை பற்றி மட்டுமே பேசினார். இதையடுத்து, அவரை சினிமாவை விட்டு போக வேண்டாமென பல நட்சத்திரங்கள் மேடையிலேயே கேட்டுக்கொண்டனர். அப்போது கடைசியில் பேசிய விஜய், இதுதான் தனது கடைசி படம் என கூறி விட்டார். இது ரசிகர்களை சோகத்தில் ஆழ்த்தியது.
விஜய்க்கு, மலேசியாவில் கிடைத்த வரவேற்பு பலரையும் ஆச்சரியப்படுத்தியது. காரணம், தமிழ்நாடு போலவே அங்கும் விஜய்க்கு இத்தனை லட்சம் ரசிகர்கள் இருப்பார்கள் என்பதை யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை.
விஜய், ஜனநாயகன் பட வெளியீட்டு விழாவை முடித்துக்கொண்டு சென்னைக்கு திரும்பிய போது அவரை பலநூறு ரசிகர்கள் சூழ்ந்துகொண்டனர். இதனால் கூட்டத்தில் சிக்கி விஜய் கீழே விழுந்ததால் பரபரப்பானது. ஆனால், அவருக்கு எந்த அடியும் இல்லை.
விஜய், மலேசியாவிற்கு சென்ற போது அவர் ஒரு ப்ளூ டெனிம் ஜாக்கெட் அணிந்திருந்தார். இதை பார்த்த பலர், அந்த ஜாக்கெட் குறித்து இணையத்தில் ஆராய்ந்தனர். அப்போதுதான் இதன் விலை குறித்த விவரம் வெளியானது.
விஜய் அணிந்திருந்த அந்த ஜாக்கெட், GIORGIO ARMAN-யின் ஜாக்கெட் ஆகும். இந்த ப்ளூ டெனிம் ஜாக்கெட்டின் விலை, சுமார் ரூ.1,24,490 ஆம்! இதை கேட்ட ரசிகர்கள் ஷாக் ஆகி விட்டனர்.
இப்போதே தனது தேர்தல் பணிகளை தொடங்கியிருக்கும் விஜய், இதன் பிறகு மும்முரமாக களத்தில் இறங்குவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.