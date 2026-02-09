விஜய் கேமியோ கேரக்டரில் நடித்த இரண்டே படங்கள்! என்னென்ன தெரியுமா?

Vijay Cameo Role In Movies : நடிகர் விஜய், ஹிட் ஹீரோவாக ஆன பிறகு, பெரிதாக எந்த படத்திலும் கேமியோவில் நடித்ததில்லை. ஆனால் இரண்டு படங்கள் மட்டும் அதில் விதிவிலக்காக இருந்தன. அவை என்ன தெரியுமா?
Vijay Cameo Role In Movies : தமிழ் திரையுலகில் டாப் ஹீரோவாக வலம் வந்தவர், விஜய். இப்போது தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சியை தொடங்கிய பிறகு முழு நேரமாக அரசியலில் இறங்கியிருக்கிறார். இவர், திரையுலகில் உச்ச நட்சத்திரமாக இருந்த போதே, சில படங்களில் கேமியோவில் நடித்தார். அவை என்னென்ன படங்கள் தெரியுமா?
டாப் நடிகராக இருந்தவர், விஜய். இப்போது தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சியின் தலைவராக இருக்கும் இவர், வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் முதல்வர் வேட்பாளராக போட்டியிட இருக்கிறார். இவர் கடைசியாக நடித்திருக்கும் படம் ஜனநாயகன்.
ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்திருக்கும் ஜனநாயகன் திரைப்படம் சில சட்ட சிக்கலில் சிக்கியிருக்கிறது. இந்த நிலையில், விஜய்யின் பிற படங்கள் குறித்த தகவல்களும் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
விஜய், தனது திரை வாழ்க்கையை குழந்தை நட்சத்திரமாக தொடங்கினார். இதையடுத்து இளைஞரான பின்பு சில படங்களில் செகண்ட் ஹீரோவாக நடித்தார்.
உச்ச நட்சத்திரமாக உயர்ந்த பின்பு, விஜய் ஹீரோவாக நடிப்பதையே தொடர்ந்தார். அவர் வேறு எந்த படத்திலும் கேமியோவில் நடிக்கவில்லை.
விஜய் இதுவரை தனது திரை வாழ்க்கையில் இரண்டு படங்களில் மட்டுமே கௌரவ தோற்றத்தில் நடித்துள்ளார். அதில் ஒன்று சுக்ரன். இன்னொன்று, ரௌடி ராத்தோர்.
ரௌடி ராத்தோர் திரைப்படத்தை, பிரபு தேவா இயக்கியிருந்தார். இது, பாலிவுட் படமாகும். பிரபு தேவா இயக்கிய இந்த படத்தில் விஜய் கடைசியில் ஒரு பாடலுக்கு மட்டும் சில வினாடிகளுக்கு நடனம் ஆடுவார்.
சுக்ரன் படத்தில் extended cameo role-ல் விஜய் நடித்திருப்பார். இதில், அவர் ஒரு வழக்கறிஞராக வருவார். இந்த படம் ஓரளவிற்கு வெற்றியை பெற்றது.