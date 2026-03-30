நடிகர் விஜய் கார் கலெக்ஷன்! எக்ஸல் சூப்பர் டூ பிஎம்டபள்யூ வரை - விலை எவ்வளவு தெரியுமா?

Vijay Car Collection : நடிகர் விஜய் வைத்திருக்கும் கார்களின் பட்டியல் மற்றும் விலை விவரம்
Vijay Car Collection : நடிகர் விஜய், தான் என்னென்ன கார்கள் வைத்திருக்கிறேன் என்பதை வேட்புமனுவில் தெரிவித்துள்ளார்.
Vijay Car Collection : சட்டப்பேரவை தேர்தலில் போட்டியிடும் நடிகர் விஜய் தாக்கல் செய்துள்ள சொத்து மதிப்பு விவரத்தில் தன்னுடைய கார் கலெக்ஷன்கள் குறித்த விவிரங்களை தெரிவித்துள்ளார்.
கோடிக்கணக்கான ரூபாய் மதிப்புள்ள சொகுசு கார்கள் முதல் சாமானியர்கள் பயன்படுத்தும் எக்ஸல் சூப்பர் வாகனம் வரை விஜய்யின் கார் ஷெட்டில் அணிவகுத்து நிற்கின்றன.
1. பிஎம்டபிள்யூ i7 (BMW i7) : விஜய்யின் வசம் உள்ள வாகனங்களிலேயே மிகவும் விலை உயர்ந்தது இந்த BMW i7 எலக்ட்ரிக் கார். 2024-ல் வாங்கப்பட்ட இதன் மதிப்பு சுமார் ரூ.2.00 கோடி.
ஸ்பெஷல்: இது ஒரு முழுமையான மின்சார சொகுசு கார். ஒருமுறை சார்ஜ் செய்தால் சுமார் 600 கி.மீ வரை பயணிக்கலாம். சினிமா தியேட்டர் போன்ற 31.3 இன்ச் பின்புறத் திரை இதன் தனிச்சிறப்பு.
2. டொயோட்டா லெக்ஸஸ் 350 (Toyota Lexus 350) : விஜய் அடிக்கடி பயணங்களுக்குப் பயன்படுத்தும் இந்த லெக்ஸஸ் காரின் மதிப்பு சுமார் ரூ.3.01 கோடி.
ஸ்பெஷல்: ஜப்பானியத் தொழில்நுட்பத்தில் உருவான இந்த கார், உலகிலேயே மிகவும் மென்மையான பயண அனுபவத்தைத் தருவதில் முதன்மையானது. இதன் கம்பீரமான தோற்றமும், பாதுகாப்பான கட்டுமானமும் இதற்குப் பெரும் மதிப்பைக் கொடுக்கின்றன.
3. டொயோட்டா வெல்பையர் (Toyota Vellfire) : சினிமா பிரபலங்கள் மற்றும் அரசியல் தலைவர்களின் விருப்பமான 'கேரவன்' போன்ற சொகுசு கார் இது. இதன் மதிப்பு சுமார் ரூ.1.63 கோடி.
ஸ்பெஷல்: இந்த காரின் இருக்கைகளை விமானத்தின் பிசினஸ் கிளாஸ் இருக்கைகள் போல மாற்றி அமைத்துக்கொள்ளலாம். நீண்ட தூரப் பயணங்களின் போது களைப்பு தெரியாமல் இருக்க இதில் மசாஜ் வசதி கொண்ட இருக்கைகள் உள்ளன.
4. பிஎம்டபிள்யூ 530 (BMW 530) : கடந்த 2020-ம் ஆண்டு வாங்கப்பட்ட இந்த காரின் மதிப்பு சுமார் ₹80.54 லட்சம். இது விஜய்யின் நீண்ட கால விருப்பமான கார்களில் ஒன்றாகும்.
5. மாருதி ஸ்விஃப்ட் (Maruti Swift) : அதிநவீன கார்கள் இருந்தாலும், விஜய் தனது பெயரில் ஒரு மாருதி ஸ்விஃப்ட் காரையும் வைத்துள்ளார். இதன் மதிப்பு சுமார் ₹5.35 லட்சம். மக்கள் மத்தியில் எளிமையாகச் செல்ல அல்லது அவசரப் பயன்பாட்டிற்காக இதைப் பயன்படுத்தலாம்.
6. டிவிஎஸ் எக்ஸ்எல் சூப்பர் (TVS XL Super) : விஜய்யின் சொத்து பட்டியலில் பலரையும் வியக்க வைத்தது அவரிடம் உள்ள டிவிஎஸ் எக்ஸ்எல் சூப்பர் மொபட் தான். 2025-ம் ஆண்டு மாடலான இதன் மதிப்பு வெறும் ரூ.67,400/- மட்டுமே.