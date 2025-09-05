விஜய் தேவரகொண்டாவும் ராஷ்மிகாவும் இணைகிறார்களா? அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகி பரபரப்பு!

Vijay Deverakonda Rashmika Love Reunite: விஜய் தேவரகொண்டா மற்றும் ராஷ்மிகா மந்தனாவும் இணைகிறார்களா? இந்த செய்தி ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்பையும், சந்தோஷத்தையும் தந்துள்ளது.
Vijay Deverakonda Rashmika Love Reunite: Geetha Govindam மற்றும் Dear Comrade மூலம் ரசிகர்களின் இதயத்தை கவர்ந்த ஜோடி, மீண்டும் பெரிய திரையில் இணைய உள்ளனர். புதிய படத்தின் கதை, போஸ்டர், காதல் வதந்திகள் – அனைத்தும் தற்போது ஹாட் டாப்பிக்!
இணையும் ஜோடி: 6 வருடங்களுக்கு பின், விஜய் தேவரகொண்டா மற்றும் ராஷ்மிகா மந்தனா மீண்டும் திரையில் இணைகிறார்கள். Geetha Govindam மற்றும் Dear Comrade ஆகிய படங்களில் இவர்களின் ஜோடி ரசிகர்களை கவர்ந்தது.
புதிய படம்: இவர்கள் இருவரும் இயக்குநர் ராகுல் சங்க்ரித்யன் இயக்கும் VD14 என்னும் புதிய படத்தில் இணைகிறார்கள். இந்த படம் 1800-களின் பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக் காலத்தை பின்னணியாகக் கொண்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
விஜய் தேவரகொண்டா: விஜய், ராயலசீமாவைச் சேர்ந்த கிராமத்து மனிதராக நடிக்கிறார். இப்படிப் பட்ட கதாபாத்திரத்தில் அவர் முதல் முறையாக நடிக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
கதை மற்றும் உணர்ச்சி: படம் வேரூன்றிய கதை, வலிமையான உணர்ச்சிகள், கூர்மையான எழுத்து, அதோடு அதிரடி காட்சிகளுடன் அமையும் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
சிறப்பு தொழில்நுட்பம்: படத்திற்கான ஒளிப்பதிவை சர்வதேச புகழ்பெற்ற சினிமாடோகிராபர் Eric Gautier மேற்கொள்கிறார். இயக்குனர் ராகுல் முன்பே விஜயுடன் Taxiwala படத்தில் பணியாற்றியவர்.
VD14 போஸ்டர்: விஜயின் பிறந்தநாளில் வெளியான VD14 போஸ்டரில், யோகியைப் போன்ற தோற்றத்தில், நீண்ட முடி, தசைமிகு உடல், போர்காயங்களுடன், கோயிலில் தியானத்தில் அமர்ந்திருக்கும் தோற்றத்தில் இருக்கிறது. “The Legend of the Cursed Land” என்ற டேக்லைனுடன் வந்தது.
வதந்திகள் மற்றும் ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பு: திரையுலக வட்டாரங்களில் விஜய்-ராஷ்மிகா காதலில் இருப்பதாக பல ஆண்டுகளாக வதந்திகள் பரவி வருகிறது. அதிகாரப்பூர்வ உறுதிப்படுத்தல் எதுவும் இல்லாவிட்டாலும், ரசிகர்கள் இவர்களின் திரை ஜோடியை ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். சில மேடைகளில் இருவரும் ஜாடா மாடையாக இருவரும் காதலிப்பதாகவும், சில இன்ஸ்டா போஸ்ட் அவர்கள் காதலில் உள்ளதாகவும் தெரிகிறது.