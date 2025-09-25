திருமலை படத்தின் முதல் கதாநாயகி இந்த நடிகரின் மனைவியா? யார் தெரியுமா?

Thirumalai movie Heroine Change: படப்பிடிப்பு பாதி முடிந்த நிலையில் திடீரென கதாநாயகி மாறினாரா?! அந்த நேரத்தில் யாரும் எதிர்பார்க்காத மாற்றம் நடந்தது...
Thirumalai movie Heroine Change: விஜய் நடிப்பில் வெளியான அந்த சூப்பர்ஹிட் படம் இன்று வரையும் ரசிகர்களால் நினைவுகூரப்படுகிறது. திரையுலகில் பெரும் திருப்புமுனை கொடுத்த அந்த படத்துக்குப் பின்னாலான கதை அதிர்ச்சி தரும் வகையில் இருக்கிறது.
திருமலை படம் 2003-ல் வெளியான விஜய் நடிப்பில் ரமணா இயக்கத்தில், கே.பாலசந்தரின் கவிதாலயா தயாரித்த திருமலை, விஜயின் கேரியரில் முக்கிய திருப்புமுனையாக அமைந்தது.
நாயகி தேர்வு முதலில் இந்த படத்தில் கதாநாயகியாக தேர்வு செய்யப்பட்டவர் நம்ரதா ஷிரோத்கர். இவர் தெலுங்கு நடிகர் மகேஷ் பாபுவின் மனைவி. பல மொழிகளில் நடித்த முன்னாள் நடிகை.
நம்ரதாவின் பங்கு நம்ரதா ஷிரோத்கர், ஜோதிகா நடித்த பாத்திரத்தில் நடிக்க ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டார். படப்பிடிப்பு தொடங்கி, 50% காட்சிகள் அவர் நடித்தே முடிக்கப்பட்டதாக தகவல்கள் கூறுகின்றன.
மாற்றப்பட்ட காரணம் இயக்குநர் ரமணா, நம்ரதாவின் நடிப்பில் திருப்தி அடையவில்லை என்று செய்திகள் வெளிவந்தன. அதனால் அவரை நீக்கி, ஜோதிகாவை நாயகியாக நடிக்க வைத்தனர்.
ஜோதிகாவின் வருகை ஜோதிகா கதாநாயகியாக வந்த பின், படத்தின் கதைநாயகி வேடம் வலிமையான திருப்பத்தை பெற்றது. படம் முழுமையடைந்து, வெற்றிகரமாக திரையரங்குகளில் ஓடியது.
படம் வெற்றி திருமலை விஜயின் கேரியரில் மிகப்பெரிய மாறுபாடு கொண்டு வந்தது. ரொமான்ஸ் ஹீரோவாக இருந்து, ஆக்ஷன் ஹீரோவாக மாறிய முக்கிய படம் இது. திருமலை திரையரங்குகளில் 100 நாட்களுக்கு மேல் ஓடியது.
24 அக்டோபர் 2003 அடுத்த மாதம் 21 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்யும் நிலையில், திருமலை படம் ரசிகர்களால் கொண்டாடப்படுகிறது.