விஜய் நடித்த 10 ரீ-மேக் படங்கள்! எல்லாமே சூப்பர் ஹிட்..முழு லிஸ்ட்

Vijay Super Hit Remake Films : விஜய், தனது சினிமா கெரியரில் பல ரீ-மேக் படங்களில் நடித்திருக்கிறார். அந்த படங்கள் என்னென்ன தெரியுமா?
Vijay Super Hit Remake Films : தமிழ் சினிமாவில், பல ரீ-மேக் படங்களில் நடித்த ஒரே நடிகராக இருக்கிறார் விஜய். விரைவில் ஜனநாயகன் படத்துடன் முழுக்கு போட இருக்கும் இவர், தன் சினிமா கெரியரில் பல ரீ-மேக் படங்களில் நடித்திருக்கிறார். அந்த படங்கள் பல பெரிய ஹிட் அடித்திருக்கின்றன. அந்த படங்கள் எது தெரியுமா?
அனைத்தி பரவு எனும் மலையாள படம், காதலுக்கு மரியாதை எனும் பெயரில் ரீ-மேக் செய்யப்பட்டது. இதில் விஜய்க்கு ஜோடியாக ஷாலினி நடித்துள்ளார். இப்படம், விஜய் சினிமா வாழ்க்கையில் பெரிய திருப்பத்தை ஏற்படுத்திய படமாகும்.
தேவையாணி, விஜய், சூர்யா உள்ளிட்டோர் நடித்திருந்த படம் ப்ரண்ட்ஸ். இந்த படம் மலையாளத்தில் Friends என்கிற பெயரில் வெளியானது. இதன் தமிழ் ரீ-மேக்கில்தான் விஜய் நடித்திருந்தார்.
தெலுங்கில் பவன் கல்யாண் நடித்திருந்த ‘தம்முடு’ படம் ‘பத்ரி’ என்கிற பெயரில் தமிழில் ரீ-மேக் செய்யப்பட்டது. இதில் விஜய்-பூமிகா உள்ளிட்டோர் நடித்திருந்தனர்.
தமிழில் விஜய் நடித்திருந்த படம், யூத். இந்த படம் தெலுங்கில் சிரு நுவ்வாதோ என்கிற பெயரில் வெளியாகியிருந்தது. இப்படம், மக்கள் மத்தியில் பெரிய ஹிட் அடித்தது.
நுவ்வு நாக்கு நாச்சாவ் என்கிற தெலுங்கு படம், தமிழில் வசீகரா என்கிற பெயரில் வெளியானது. இதில் விஜய்-சினேகா நடித்திருந்தனர்.
தெலுங்கில் ஒக்கடு என்கிற பெயரில் வெளியான படம், தமிழில் ‘கில்லி’ என்கிற பெயரில் எடுக்கப்பட்டது. இதில் விஜய்-த்ரிஷா ஜோடியாக நடித்திருந்தனர். பிரகாஷ் ராஜ் வில்லனாக வந்தார்.
தெலுங்கில் சூப்பர் ஹிட் அடித்த படம், அதானோகடே. இந்த படத்தின் தமிழ் ரீ-மேக் ஆதி என்கிற பெயர் வெளியானது. இதிலும் விஜய்-த்ரிஷா ஜோடியாக நடித்திருந்தனர். விஜய் நடித்த ரீ-மேக் படங்களிலேயே ஓடாத படம் இது ஒன்றுதான்.
தெலுங்கில் வெளியான போக்கிரி படத்தின் தமிழ் ரீ-மேக்கில் விஜய், ஹீரோவாக நடித்திருந்தார். இவருக்கு ஜோடியாக அசின் நடித்திருந்தார்.
மலையாளத்தில் வெளியான படம், ‘பாடிகார்ட்’. இந்த படம், காவலன் என்கிற பெயரில் தமிழில் வெளியானது. இதில் அவர் அசினுக்கு ஜோடியாக நடித்திருந்தார்.
விஜய், ஜீவா, ஸ்ரீகாந்த் உள்ளிட்டோர் நடித்திருந்த படம், நண்பன். இந்த படத்தை சங்கர் இயக்கியிருந்தார். இது, இந்தியில் வெளியான ‘3 இடியட்ஸ்’ படத்தின் கதையாகும்.