கேப்டன் பிரபாகரன் படம் ரீ-ரிலீஸ்..இதுவரை செய்த வசூல் என்ன?

Captain Prabhakaran Re Release Box Office Collection : விஜயகாந்தின் பிறந்தநாளையொட்டி, சமீபத்தில் அவரது 100வது படமான கேப்டன் பிரபாகரன் ரீ ரிலீஸ் செய்யப்பட்டத். ரீ ரிலீஸில் இப்படம் இதுவரை செய்திருக்கும் வசூல் எவ்வளவு தெரியுமா?
Captain Prabhakaran Re Release Box Office Collection : விஜயகாந்தின் வாழ்க்கையில் பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்திய திரைப்படம், கேப்டன் பிரபாகரன். இந்த படம், அவரது பிறந்தநாளையொட்டி சமீபத்தில் வெளியானது. இதையடுத்து இதுவரை இப்படம் செய்திருக்கும் வசூல் என்ன என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.
தமிழ் திரையுலகில் திறமையான நடிகராகவும், பெரிய அரசியல்வாதியாகவும் திகழ்ந்தவர் விஜயகாந்த். இவரது பிறந்தநாள் ஆகஸ்ட் 25ஆம் தேதியான இன்று கொண்டாடப்படுகிறது.
விஜயகாந்தின் திரை மற்றும் அரசியல் வாழ்க்கையில் பெரும் திருப்பத்தை ஏற்படுத்திய படம், கேப்டன் பிரபாகரன். இந்த படத்தில் அவர் துணிச்சலான காவல் அதிகாரியாக நடித்திருப்பார். இது, மன்சூர் அலிகானுக்கு முதல் படமாகும்.
கேப்டன் பிரபாகரன் படம், விஜயகாந்தின் 100வது படமாகும். இப்படம், 1991ல் வெளியானது. தியேட்டரில் ரிலீஸான போது சுமார் 300 நாட்களுக்கும் மேல் ஓடியது.
கேப்டன் பிரபாகரன் திரைப்படம், ரீ ரிலீஸ் செய்யப்பட்டுள்ளது. கொஞ்சம் டிஜிட்டலைஸ் செய்யப்பட்டு படம் வெளியாகியிருக்கிறது.
கேப்டன் பிரபாகரன் திரைப்படம், ரீ ரிலீஸ் ஆனதற்கு பெரும் வரவேற்பு கிடைத்திருக்கிறது. இதனை பிரபலங்கள் உள்ளிட்ட பலர் தியேட்டருக்கு சென்று பார்த்து வருகின்றனர்.
கேப்டன் பிரபாகரன் திரைப்படம், ரீ ரிலீஸ் செய்யப்பட்ட 3 நாட்களில் சுமார் ரூ.1.25 கோடி வசூலித்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
இத்தனை ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, கேப்டன் விஜயகாந்தை மீண்டும் திரையில் பார்ப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சியை தருவதாக சில ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.